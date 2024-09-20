Про це повідомила Рада національної безпеки й оборони України. Використання Telegram обмежать в органах державної влади, військових формуваннях, на об'єктах критичної інфраструктури.

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Використання Telegram обмежать

Напередодні, 19 вересня, відбулося засідання Національного координаційного центру кібербезпеки (НАЦК). У засіданні взяли участь представники керівного складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Нацполіції, Генштабу ЗСУ, СБУ, Міноборони та низка інших відомств.

На початку засідання Секретар РНБО Олександр Литвиненко наголосив на важливості об'єднання зусиль для посилення національної безпеки та ефективної протидії загрозам у кіберпросторі. Ключовою темою засідання було обговорення загроз нацбезпеці, пов'язаних із використанням Telegram.

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов навів обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів месенджера, навіть видалених повідомлень, а також їх персональних даних. Особливо це актуально на тлі повномасштабної війни.

Я завжди виступав і виступаю за свободу слова, але питання Telegram – це питання не свободи слова, це питання національної безпеки,

– наголосив він.

Telegram активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо. З метою мінімізації цих загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram.

Обмеження будуть на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки та оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури. Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.