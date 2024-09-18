Цифровий щит

Щоб боротись із загрозами, які можуть спіткати підлітків у соцмережах, Instagram запроваджує підліткові акаунти. Вони будуть обов'язковими для всіх зареєстрованих користувачів віком до 18 років, і матимуть низку функцій захисту приватності.

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Набір обмежень автоматично застосовується до молодих користувачів, у тому числі й тих, хто вже зареєстрований на платформі.

Всі акаунти підлітків за замовчуванням будуть приватними , тож користувач повинен буде схвалювати кожного підписника вручну.

, тож користувач повинен буде схвалювати кожного підписника вручну. Для підліткових облікових записів будуть встановлені суворі обмеження, які не дозволять незнайомцям надсилати особисті повідомлення молодим користувачам.

молодим користувачам. Існує також функція "Сплячий режим", яка вимикає сповіщення вночі з 22:00 до 7:00, щоб контролювати використання соціальних мереж підлітками.

Також з'являться сповіщення, які нагадуватимуть молодим користувачам про необхідність пауз у використанні Instagram та закриття застосунка.

Що стосується контенту, то підліткам потрібно буде обрати теми для бажаного вмісту, який вони бачитимуть у своїх стрічках. На вибір буде доступна обмежена кількість тем, що характерні для цієї вікової групи. Публікації на відповідні теми потім з'являтимуться на сторінці "Дослідити" або в рекомендаціях платформи.



Процес вибору тем для контенту в стрічці / Фото Meta

Багато з цих налаштувань, як-от неможливість надсилати повідомлення незнайомцям та обмеження "чутливого контенту", вже існують для підлітків в Instagram. Але тепер запроваджується ще одна важлива зміна: підлітки від 16 років і старше можуть змінювати деякі налаштування, але тим, хто ще не досяг цього віку, знадобиться дозвіл батьків на будь-які зміни.

Якщо батьки налаштують інструменти нагляду в Instagram, вони зможуть відстежувати, з якими акаунтами їхні діти обмінюються повідомленнями (при цьому батьки не бачитимуть зміст цих повідомлень), а також які теми дитина переглядала.



Зміни в акаунти вноситимуться лише з дозволу батьків / Фото Meta



Батьки зможуть бачити, що дитина робить в додатку і скільки часу там проводить / Фото Meta

Батьки також матимуть можливість обмежити час, який їхні діти проводять у додатку, налаштувавши "сплячий режим", який вимкне сповіщення або зробить додаток повністю недоступним.

Акаунти для підлітків в Instagram уже доступні для користувачів у Великій Британії, США, Канаді та Австралії. Згодом вони поширяться на інші країни.

Засоби перевірки

Щоб молоді користувачі не покладалися на обхідні шляхи, Instagram тепер має більше способів підтвердити вік, наприклад, завантажити посвідчення особи або навіть відеоселфі. Instagram також використовуватиме штучний інтелект для перевірки віку користувача за допомогою інформації, зібраної в інший спосіб, але це вимагатиме багаторівневого підходу для забезпечення точності.

Компанія заявляє, що також планує знайти підлітків, які вже збрехали про свій вік при створенні акаунта в Instagram. Судячи з усього, цим займеться ШІ.

Ці зміни навряд чи задовольнять найжорсткіших критиків Meta, які стверджували, що компанія ставить власні прибутки вище безпеки та добробуту підлітків. Але вони стануть відчутними для молодих користувачів програми, які зіткнуться з новими обмеженнями щодо використання.