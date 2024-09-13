Стоит отметить, что довольно резкое изменение подхода Telegram произошло после ареста Дурова в субботу, 24 августа. Ранее мессенджер не отвечал на запросы французских правоохранительных органов (как и многих других), что вызвало разочарование властей.

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Однако после задержания Дурова администрация платформы начала быстро отвечать на запросы, в частности, французской жандармерии и Управления по делам несовершеннолетних (Ofmin) национальной полиции.

По данным подразделения по борьбе с киберпреступностью J3 парижской прокуратуры, Telegram уже предоставил ключевую информацию, которая может помочь в выявлении подозреваемых в текущих расследованиях.

Почему это важно

Дело в том, что это сотрудничество привело к восстановлению многочисленных дел, связанных с Telegram, которые были приостановлены из-за недостаточной реакции платформы. Теперь правоохранительные органы смогут продолжить эти расследования, а благодаря сотрудничеству с платформой появился шанс, что часть из них смогут довести до конца.

Кроме того, влияние изменения стратегии Telegram не ограничивается Францией. Федеральная прокуратура Бельгии также заявила о готовности сотрудничать с платформой. Это касается и других стран Европы, которые теперь получили возможность сотрудничества с Telegram благодаря реакции платформы.