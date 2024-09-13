Варто зазначити, що доволі різка зміна підходу Telegram відбулася після арешту Дурова в суботу, 24 серпня. Раніше месенджер не відповідав на запити французьких правоохоронних органів (як і багатьох інших), що викликало розчарування влади.

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Однак після затримання Дурова адміністрація платформи почала швидко відповідати на запити, зокрема, французької жандармерії та Управління у справах неповнолітніх (Ofmin) національної поліції.

За даними підрозділу з боротьби з кіберзлочинністю J3 паризької прокуратури, Telegram вже надав ключову інформацію, яка може допомогти у виявленні підозрюваних у поточних розслідуваннях.

Чому це вадливо

Річ у тім, що ця співпраця призвела до відновлення численних справ, пов'язаних з Telegram, які були призупинені через недостатню реакцію платформи. Тепер правоохоронні органи зможуть продовжити ці розслідування, а завдяки співпраці з платформою з'явився шанс, що частину з них зможуть довести до кінця.

Крім того, вплив зміни стратегії Telegram не обмежується Францією. Федеральна прокуратура Бельгії також заявила про готовність співпрацювати з платформою. Це стосується й інших країн Європи, які тепер отримали можливість співпраці з Telegram завдяки реакції платформи.