Схоже, на Telegram чекають великі зміни

6 вересня Дуров зробив свою першу публічну заяву після арешту, пообіцявши більше модерувати контент на платформі. Це помітна зміна тону після того, як компанія спочатку заявила, що їй "нічого приховувати", а до того багато років відмовлялась від жорсткого контролю й навіть не хотіла вступати в спеціалізовані організації, які займаються протидією насильству над дітьми.

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Різке збільшення кількості користувачів Telegram до 950 мільйонів спричинило проблеми, які полегшили злочинцям зловживання нашою платформою. Саме тому я поставив собі за мету забезпечити значне поліпшення ситуації. Ми вже розпочали цей процес всередині компанії, і незабаром я поділюся з вами більш детальною інформацією про наш прогрес,

– написав Дуров.

Хоча Дуров не називає ніяких конкретних кроків, деякі зміни, схоже, вже набули чинності. Сторінка поширених запитань компанії змінилася за останні 24 години у розділі під назвою "У Telegram є незаконний контент. Як його видалити?".

Станом на 5 вересня відповідь Telegram на це питання була такою: "Усі чати Telegram і групові чати є приватними між їхніми учасниками. Ми не обробляємо жодних запитів, пов'язаних з ними".

Але тепер ці речення були видалені. Натомість вони були замінені на такі: "У всіх додатках Telegram є кнопки "Повідомити", за допомогою яких ви можете позначити незаконний контент для наших модераторів – усього в кілька дотиків". Після цього йдуть інструкції про те, як повідомляти про ймовірні порушення.

Зараз важко сказати, як далеко це зайде. Судячи з формулювань, месенджер усе ще не збирається якимось чином перевіряти всі повідомлення на предмет забороненого контенту (наприклад, налаштувати ШІ на автоматизацію процесу), а буде лише реагувати на звернення користувачів. Якщо це працюватиме саме так, то навряд чи це матиме бажаний ефект, адже важко уявити, щоб хтось, хто порушує закон в одному з приватних групових чатів, сам про нього сповістив модераторів. Також незрозуміло, чи підпадають під ці перевірки приватні канали.

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Арешт Дурова

Нагадаємо, арешт Дурова відбувся після того, як французька влада висунула попередні звинувачення, заявивши, що платформа обміну повідомленнями використовується для розповсюдження матеріалів із сексуальним насильством над дітьми та для торгівлі наркотиками, а компанія відмовилася співпрацювати зі слідством.

У своєму повідомленні Дуров наголосив, що його компанія "прагне співпрацювати з регуляторами" й боротися з чутливим контентом. Але що заважало їй робити це раніше, російський мільярдер, який особисто підтвердив своє французьке громадянство, не уточнив.