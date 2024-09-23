В своем новом посте Павел Дуров сообщил, что функция поиска часто использовалась лицами, которые продавали нелегальные товары, нарушая правила платформы. Отныне Telegram выделил ресурсы для повышения безопасности своей поисковой функции.

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Что изменится

Дуров отметил, что в течение последних недель команда модераторов с помощью искусственного интеллекта усердно работала над решением этой проблемы. В результате весь проблемный контент, обнаруженный в поиске Telegram, был удален.

Telegram призывает пользователей сообщать о любом опасном или незаконном контенте, который остался, через специальный канал @SearchReport,

– отметил Дуров.

Кроме того, Telegram обновил свои Условия предоставления услуг и Политику конфиденциальности. Важным изменением является разъяснение, что в ответ на законные запросы IP-адреса и номера телефонов лиц, которые нарушают правила Telegram, могут быть раскрыты соответствующим органам власти.

Эти обновления имеют целью препятствовать преступной деятельности на платформе и усилить обязательства Telegram поддерживать безопасную среду для почти одного миллиарда пользователей.

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Напомним, что на прошлой неделе в Украине использование Telegram для госслужащих было рекомендовано ограничить. Устанавливать российский мессенджер на служебных устройствах не рекомендуют государственным служащим, военным и сотрудникам критической инфраструктуры.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что ограничения не касаются официальных каналов органов государственной власти.