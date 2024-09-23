У своєму новому дописі Павло Дуров повідомив, що функція пошуку часто використовувалася особами, які продавали нелегальні товари, порушуючи правила платформи. Відтепер Telegram виділив ресурси для підвищення безпеки своєї пошукової функції.

Читайте на сайті Після арешту Павла Дурова Telegram уперше почне модерувати приватні чати

Що зміниться

Дуров наголосив, що протягом останніх тижнів команда модераторів за допомогою штучного інтелекту старанно працювала над вирішенням цієї проблеми. В результаті весь проблемний контент, виявлений у пошуку Telegram, було видалено.

Telegram закликає користувачів повідомляти про будь-який небезпечний або незаконний контент, що залишився, через спеціальний канал @SearchReport,

– зазначив Дуров.

Крім того, Telegram оновив свої Умови надання послуг та Політику конфіденційності. Важливою зміною є роз'яснення, що у відповідь на законні запити IP-адреси та номери телефонів осіб, які порушують правила Telegram, можуть бути розкриті відповідним органам влади.

Ці оновлення мають на меті перешкоджати злочинній діяльності на платформі та посилити зобов'язання Telegram підтримувати безпечне середовище для майже одного мільярда користувачів.

Дивіться також Telegram почав співпрацювати з французькою владою на тлі арешту Дурова

Нагадаємо, що минулого тижня в Україні використання Telegram для держслужбовців було рекомендовано обмежити. Встановлювати російський месенджер на службових пристроях не рекомендують державним службовцям, військовим та співробітникам критичної інфраструктури.

Секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що обмеження не стосуються офіційних каналів органів державної влади.