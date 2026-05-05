Що відбувається з інтернетом у Росії?

З самого ранку жителі Москви та Санкт-Петербурга почали масово повідомляти про повну відсутність мобільного інтернету. Проблеми зі зв'язком мають глобальний характер для цих регіонів: мережа зникла відразу в кількох районах російської столиці, причому ситуація виявилася настільки серйозною, що перестали функціонувати навіть так звані "білі списки" – спеціальні переліки ресурсів, які зазвичай залишаються доступними під час точкових блокувань. 24 Канал підсумовує повідомлення російських та українських ЗМІ про це.

Згідно з даними моніторингових сервісів DownDetector та Detector404, різкий сплеск скарг користувачів почався близько 08:00 ранку, про що пишуть "Фонтанка SPB Online" та російська служба BBC News у Telegram.

Проблеми торкнулися абсолютно всіх найбільших операторів зв'язку, серед яких МТС, Т2 (колишній Tele2), "Білайн" та Yota. Зокрема, у оператора Т2 перебої зафіксовані не лише в межах Москви, а й по всій Московській області.

BBC News цитує російського політолога Михайла Виноградова, який підтвердив критичність ситуації у своєму телеграм-каналі: "Центр Москви. Мобільний інтернет не працює. В тому числі й білі списки. Вночі ще працювало", – написав він.

Ситуація ускладнюється тим, що через мобільні мережі неможливо не лише вийти в інтернет, а й навіть відправити звичайне SMS-повідомлення. Єдиним способом отримати доступ до мережі для власників смартфонів залишається підключення через Wi-Fi. Мобільні пристрої наразі фактично перетворилися на офлайн-гаджети, якщо вони не мають доступу до стаціонарних точок доступу.

Чому блокують інтернет?

Причини такого масштабного відключення були відомі заздалегідь завдяки попередженням, які розсилали оператори зв'язку від імені російської влади. Напередодні 9 травня 2026 року москвичі почали отримувати повідомлення про можливі обмеження, які офіційно пояснюються заходами безпеки під час підготовки до масових заходів.

У офіційних розсилках було зазначено: "У цілях забезпечення заходів безпеки в Москві можливі тимчасові обмеження в роботі мобільного інтернету та смс у період підготовки та проведення святкових заходів з 5 по 9 травня".

Наслідки набагато ширші

Відсутність мобільного інтернету вже призвела до серйозних збоїв у роботі міської інфраструктури, зокрема транспортної галузі. Найбільше постраждали водії таксі, чия робота повністю залежить від онлайн-карт та систем отримання замовлень, пише Readovka. Видання каже, що "через збої в роботі мобільного інтернету таксисти окупували столичні фастфуди", щоб скористатися безкоштовним Wi-Fi та спробувати взяти хоч якесь замовлення.

Ті ж, кому не вистачило місця поблизу роутерів, змушені виїжджати за межі МКАД (Московська кільцева автомобільна дорога), оскільки на території області мобільний інтернет подекуди продовжує функціонувати. Деякі водії через неможливість нормально працювати вирішили взагалі влаштувати собі вихідні дні до моменту відновлення повноцінного зв'язку.

Жоден аеропорт Москви не працює, банкомати зупинилися

Ситуація у Москві нагадує репетицію справжнього технологічного апокаліпсису. Наразі жоден аеропорт російської столиці не функціонує. Це призвело до того, що жителі мегаполіса змушені повертатися до стандартів життя часів Радянського Союзу, пише "Реальна війна". Виникають серйозні труднощі з оплатою паркувальних місць, а у багатьох магазинах та на автозаправних станціях приймають виключно готівку.

Проблеми зачепили навіть банківську сферу: банкомати масово відмовляються обслуговувати клієнтів, а деяким москвичам навіть не нараховується заробітна плата через збої в системах.

Що кажуть в Україні

Експерти з Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України наголошують, що такі події є ознакою слабкості режиму.

Масові обмеження зв’язку та оголошене Путіним "святкове" перемир’я вкотре засвідчили, що попри всі старання ru-пропаганди кремль насправді неспроможний захистити головні російські міста для проведення "сакральних" для Росії дійств,

– прокоментували на сторінці ЦПД.

Крім того, на думку аналітиків Центру, ситуація з парадом використовується як привід для посилення цифрової "залізної завіси" та обмеження свобод громадян.

Сумний парад

Цьогорічний парад узагалі обіцяє бути специфічним: уперше за 19 років він пройде без участі військової техніки, а сам Кремль буде повністю закритий для відвідувачів.

Як довго триватимуть обмеження?

Обмеження в Москві та Санкт-Петербурзі триватимуть щонайменше до 9 травня. До цього часу мешканцям радять максимально використовувати Wi-Fi замість мобільного інтернету, хоча навіть доступ до сайтів із так званих "білих списків" залишається під питанням.

Російська столиця, яка роками намагалася здаватися сучасним технологічним центром, за кілька днів перетворилася на зону з обмеженим доступом до базових цифрових благ, демонструючи вразливість системи перед новими викликами війни.

Диктатор боїться дронів

Додатково нагадаємо, що 4 травня 2026 року, виступаючи на відкритті VIII саміту Європейської політичної спільноти в Єревані, Володимир Зеленський зробив низку резонансних заяв. Він наголосив, що якщо Росія проведе 9 травня парад без військової техніки, це означатиме, що росіяни побоюються появи українських дронів над Червоною площею.

Зеленський прямо заявив, що відсутність зброї на параді свідчить про страх Кремля, зокрема перед українськими безпілотниками. Він підкреслив, що це літо стане моментом, коли путін вирішуватиме: розширювати війну чи переходити до дипломатії, пише Liga.net.

Окремо – вже не від Зеленського – з'явилися дані зі звіту однієї з європейських розвідок, що Федеральна служба охорони РФ з березня 2026 року значно посилила заходи безпеки навколо Путіна через побоювання змови або спроби держперевороту, а сам диктатор більшість часу проводить в бункерах і боїться замаху на нього з допомогою дронів.