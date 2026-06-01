Які газовози обслуговує данська верф

Наразі Fayard – єдина в Євросоюзі досі виконує докові роботи для танкерів класу Arc7, які потребують спеціалізованого обслуговування, пише Financial Times.

За даними екологічної організації Urgewald, шість із п’ятнадцяти танкерів російського криголамних танкерів цього літа мають пройти ремонт на данській верфі.

Тоді як торік Fayard, згідно з її звітом, обслуговувала п’ять газовозів, які здійснювали рейси з російського Ямалу.

Раніше послуги суднам Росії надавала також нідерландська компанія Damen. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну судна класу Arc7 відвідали верф Damen вісім разів, а до Fayard заходили вже цілих п’ятнадцять разів.

Однак торік компанія з Нідерландів заявила, що припиняє обслуговування російських танкерів на своїй верфі у французькому Бресті.

Відповідно до зовнішньої політики Нідерландів, яка не заохочує нідерландські компанії підтримувати експорт російського СПГ,

– пояснила своє рішення компанія.

Однак верф у Данії поки не відкидає співпрацю з Росією, попри критику з боку уряду. Зокрема, прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен різко розкритикувала діяльність компанії після появи інформації про ремонт флоту Ямалу на підприємстві.

Це абсолютно незрозуміло. Це просто необхідно припинити,

– наголосила Фредеріксен.

А депутат Європарламенту та колишній міністр закордонних справ Данії Віллі Сьовндаль висловив занепокоєння тим, що європейські компанії досі підтримують експорт російського палива.

Данія є одним із найсильніших союзників України, і ця позиція має відображатися також у рішеннях данського бізнесу. Європейські компанії не повинні використовувати останню лазівку заради короткострокового прибутку,

– зауважив він.

Втім, у Fayard заявили, що підтримують санкції та енергетичну політику Європейського Союзу і не порушують законодавство, обслуговуючи російські судна.

Єврокомісія вирішила, що СПГ із Ямалу залишається необхідним для енергопостачання Європи до 2027 року. Саме тому ми обслуговуємо окремі судна, які доставляють цей газ до європейських портів, щоб гарантувати безпеку мореплавства та підтримати ЄС,

– зауважили в компанії.

Важливо! Данська верф зможе обслуговувати російські танкери лише цього року. Адже незабаром набуде чинності заборона ЄС на обслуговування СПГ-танкерів, які працюють із російськими проєктами. Обмеження почне діяти з 2027 року.

Нагадаємо, Євросоюз продовжує посилювати обмеження щодо російського газу. Зокрема, з 25 квітня цього року в ЄС набула чинності заборона на закупівлю російського скрапленого природного газу на короткостроковому, або спотовому, ринку.

Наступним кроком має стати повна відмова від імпорту російського газу, яка запланована на наступний рік. Очікується, що це суттєво вдарить по завантаженості проєкту "Ямал СПГ" і змусить Росію активніше переорієнтовувати поставки на азійських споживачів.

Попри скорочення закупівель після початку повномасштабної війни, Європа все ще не змогла повністю відмовитися від російського газу. За інформацією аналітичної компанії Kpler, у січні – березні 2026 року країни ЄС збільшили імпорт СПГ із Ямалу на 17% порівняно з аналогічним періодом торік.

Одним із факторів такого зростання стала напружена ситуація на світовому енергетичному ринку, спричинена кризою в Перській затоці, яка обмежила доступні обсяги постачання.