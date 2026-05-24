Про свій досвід дівчина розповіла в інстаграмі. За словами Юлії, найбільшим шоком для неї стала система ставлення до пропусків через хворобу дитини.

Дивіться також Іспити з польської для іноземців будуть проводити по-новому: ось що зміниться

Вона пояснює: хоча Данія активно говорить про турботу про сім'ю та комфортне життя, на практиці батьки часто опиняються під сильним тиском.

Як у Данії ставляться до пропусків школи?

Українка розповіла, що у данських навчальних закладах дуже суворо ставляться до відвідуваності. Часті пропуски можуть впливати на успішність і навіть створювати проблеми для студента.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Коли я тільки переїхала сюди, мені здавалося, що тут усе побудовано навколо балансу та підтримки сім'ї. Але реальність виявилася іншою,

– поділилася Юлія.

За її словами, якщо дитина часто хворіє, це автоматично починає впливати не лише на навчання, а й на загальну стабільність життя родини. Окремо українка звернула увагу на систему роботи для батьків. Вона пояснює, що працівникам фактично дозволено взяти лише один-два дні вихідних через хворобу дитини.

Після цього система ніби змушує батьків самостійно шукати вихід із ситуації. Саме тому, за словами блогерки, багато сімей у Данії змушені вести дітей до садочка навіть із кашлем чи нежитем.

"Іноді зранку дитині дають парацетамол просто для того, щоб вона витримала день у садочку", – розповіла Юлія.

Вона наголошує: проблема не в байдужості батьків, а в постійному страху втратити репутацію "надійного" працівника або студента.

Українка розповіла про несподівані труднощі життя в Данії: дивіться відео

Що кажуть українці?

Її історія викликала жваве обговорення серед українців за кордоном. У коментарях багато користувачів зазначили, що зі схожими труднощами стикаються і в інших європейських країнах, де високі соціальні стандарти поєднуються з жорсткою дисципліною та вимогами до працівників.

Цікаво! Попри це раніше ми писали, що Копенгаген став лідером рейтингу Happy City Index 2026 завдяки високому рівню безпеки, зручному громадському транспорту та низькому рівню щоденного стресу.