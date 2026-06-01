Чи купуватиме Туреччина російський газ
Інформацію про це журналістам Bloomberg повідомив турецький міністр енергетики Алпарслан Байрактар на Бакинському форумі 1 червня. Однак потенційні обсяги й терміни ще не узгодили.
Переговори щодо майбутніх постачань газу турецька державна трубопровідна компанія Botas наразі веде з "Газпромом".
Попередні домовленості щодо імпорту "Турецьким потоком" і "Блакитним потоком" Анкара раніше продовжила торік у грудні.
До слова, країна залишається другим за величиною ринком збуту для "Газпрому" після Китаю. Такого значення цей напрямок набув після втрати російським монополістом більшості клієнтів у Європі у 2022 році через повномасштабне вторгнення в Україну.
Цікаво! А от Угорщина сподівається незабаром позбутися "газової залежності" від Кремля. Країна нібито близька до нової угоди про постачання з румунського родовища Neptun Deep з 2027 року, що замінить до чверті імпорту з країни-агресорки.
Чи купує Туреччина російську нафту
Нагадаємо, Туреччина також є третім найбільшим за обсягом покупцем російської нафти у світі. Однак уже в травні країна поступово скоротила імпорт сировини марки Urals – у середньому до 161 тисячі барелів на добу. Серед причин експерти називають високі ціни та зростання попиту в Азії після закриття Ормузької протоки.
Компенсувати такі зміни Анкара сподівається збільшенням закупівель CPC Blend з Каспійського регіону. Щоправда, походження такої нафти залежить уже від конкретної партії – або з країни-агресорки, або з Казахстану.