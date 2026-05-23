Такую информацию он сообщил в эксклюзивном интервью для Axios.

Смотрите также Тогда зачем мы в НАТО, – Рубио раскритиковал Альянс и заявил о разочаровании союзниками

О чем предупредил Трамп?

Дональд Трамп анонсировал встречу с американскими спецпредставителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером для обсуждения поведения Ирана. Вероятно, к соответствующей встрече присоединится и вице-президент Джей Ди Вэнс.

По мнению американского президента, сейчас шансы на достижение договоренностей с Ираном равны, поэтому или сторонам удастся принять качественное соглашение, или США могут прибегнуть к масштабным ударам по территории Ирана.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Шансы на сделку с Ираном или бомбардировки – 50 на 50, или удастся заключить хорошую сделку, или придется разнести их вдребезги... Думаю, произойдет одно из двух,

– заявил он.

По данным СМИ, новый вариант договоренностей, которые должен рассмотреть президент США, стал результатом переговоров между Ираном и Пакистаном. Напомним, что последняя согласилась выступать посредником в переговорных усилиях.

По данным источников издания, Дональд Трамп также должен провести консультации с лидерами стран Персидского залива относительно ситуации вокруг Ирана. Вероятно, участие примут представители Египта, Иордании и даже Турции.

Судя по последним заявлениям американского президента, окончательное решение могут принять до 24 мая. Речь идет как о возможности продолжения переговорного процесса, так и о сценарии возвращения к активной фазе конфликта.

Что этому предшествовало?

Недавно государственный секретарь США Марко Рубио заявил о возможности заключения договоренности о меморандуме о взаимопонимании относительно прекращения конфликта с иранской стороной уже в ближайшее время.

В свою очередь на подобное развитие событий намекал представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи после переговоров с Пакистаном. По его словам, Тегеран находится на финальном этапе меморандумов.

Заметим, еще недавно Корпус стражей исламской революции предупредил США расширить атаки за пределы Ближнего Востока в случае возобновления обстрелов со стороны США, что скорее всего может негативно повлиять на переговоры.