Таку інформацію він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю для Axios.

Про що попередив Трамп?

Дональд Трамп анонсував зустріч з американськими спецпредставниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнер для обговорення поведінки Ірану. Імовірно, до відповідної зустрічі доєднається і віцепрезидент Джей Ді Венс.

На думку американського президента, наразі шанси на досягнення домовленостей з Іраном рівні, тому або сторонам вдасться ухвалити якісну угода, або США можуть вдатися до масштабних ударів по території Ірану.

Шанси на угоду з Іраном або бомбардування – 50 на 50, або вдасться укласти добру угоду, або доведеться рознести їх ущент… Думаю, станеться одне з двох,

– заявив він.

За даними ЗМІ, новий варіант домовленостей, які має розглянути президент США, став результатом переговорів між Іраном та Пакистаном. Нагадаємо, що остання зголосилася виступати посередником у переговорних зусиллях.

За даними джерел видання, Дональд Трамп також має провести консультації з лідерами країн Перської затоки стосовно ситуації навколо Ірану. Ймовірно, участь візьмуть представники Єгипту, Йорданії та навіть Туреччини.

Судячи з останніх заяв американського президента, остаточне рішення можуть ухвалити до 24 травня. Ідеться як про можливість продовження переговорного процесу, так і про сценарій повернення до активної фази конфлікту.

Що цьому передувало?

Нещодавно державний секретар США Марко Рубіо заявив про можливість укладення домовленості про меморандум про взаєморозуміння стосовно припинення конфлікту з іранською стороною вже найближчим часом.

Своєю чергою на подібний розвиток подій натякав представник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї після переговорів із Пакистаном. За його словами, Тегеран перебуває на фінальному етапі меморандумів.

Зауважимо, ще нещодавно Корпус вартових ісламської революції попередив США розширити атаки за межі Близького Сходу у разі відновлення обстрілів з боку США, що радше за все може негативно вплинути на переговори.