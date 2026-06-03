Про це йдеться в матеріалі The New York Post.
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Які зараз стосунки між Трампом і Нетаньягу?
Президент США пояснив: накричав на Нетаньягу, бо "трохи обурився його постійною боротьбою з Ліваном".
Справа в тому, що Ізраїль не припиняє бойові дії у Лівані, через що Іран припинив мирні переговори зі США. А тому Трамп, як писали ЗМІ, назвав прем'єра Ізраїлю божевільним. І навіть сказав, що захищає його д*пу, інакше той сидів би в тюрмі. Імовірно, маючи на увазі те, що Нетаньягу розшукує Міжнародний кримінальний суд.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Але тепер, за словами Трампа, лідери порозумілися.
Ми дуже добре працювали разом. Мені дуже подобається Бібі. І я дуже добре з ним працюю,
– розповів президент США.
Сам Нетаньягу теж прокоментував закиди Трампа. Під час інтерв'ю він провів паралель із сімейним життям.
"Іноді, як і в найкращих сім'ях, у нас трапляються дрібні суперечки. Але ми завжди знаходимо спосіб їх вирішити. Вранці ми можемо не погоджуватися, але вже до полудня ми знову на одній хвилі", – висловився він.
Нагадаємо, Іран пригрозив знову перекрити Ормузьку протоку та ще одну. Це нібито у відповідь за атаки по Лівану.