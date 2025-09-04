Об особенностях выезда за границу отдельных категорий украинок рассказывает 24 Канал.

Все ли женщины могут выезжать за границу?

Большинство украинок могут беспрепятственно выезжать за пределы Украины. В то же время для отдельных категорий женщин действуют ограничения на пересечение границы во время военного положения.

В государстве сохраняется правило, по которому женщины-военные не могут выехать за границу. По Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" военнослужащие имеют те же ограничения, что и мужчины в ВСУ.

Также выезд запрещен сотрудницам полиции и госслужащим. Кроме того, те, кто имеют доступ к государственной тайне тоже не имеют права покидать Украину.

К тому же суд может запретить выезд отдельным лицам, в частности из-за долгов или фигурирования в уголовном производстве.

В то же время 27 августа Кабмин разрешил женщинам-депутатам местных советов пересекать границу во время действия военного положения.

