Об особенностях выезда за границу отдельных категорий украинок рассказывает 24 Канал.
Все ли женщины могут выезжать за границу?
Большинство украинок могут беспрепятственно выезжать за пределы Украины. В то же время для отдельных категорий женщин действуют ограничения на пересечение границы во время военного положения.
В государстве сохраняется правило, по которому женщины-военные не могут выехать за границу. По Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" военнослужащие имеют те же ограничения, что и мужчины в ВСУ.
Также выезд запрещен сотрудницам полиции и госслужащим. Кроме того, те, кто имеют доступ к государственной тайне тоже не имеют права покидать Украину.
К тому же суд может запретить выезд отдельным лицам, в частности из-за долгов или фигурирования в уголовном производстве.
В то же время 27 августа Кабмин разрешил женщинам-депутатам местных советов пересекать границу во время действия военного положения.
Последние изменения в правилах пересечения границы
Кабмин разрешил выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет включительно, чтобы снять необходимость родителям вывозить своих детей на обучение за пределы Украины.
Часть отказов в выезде мужчинам связывают с розыском граждан, которые не обновили свои военно-учетные данные.
Мужчинам, что покинули Украину незаконно, при возвращении грозит административный штраф. Те же, кто законно пересек границу, но не вернулся вовремя, наказанию не подлежат.