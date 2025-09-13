Адвокатка адвокатського об’єднання "Актум" Наталя Гнатик розповіла, які документи потрібні чоловікам для виїзду за кордон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її коментар "РБК-Україна".

Дивіться також Драми не буде: як вплине виїзд молоді за кордон на економіку України

Що варто знати про вимоги виїзду за кордон?

За словами адвокатки, питання перетину державного кордону під час воєнного стану, а саме супровід осіб з інвалідністю та тих, хто потребує постійного догляду врегульовані постановою КМУ №57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Гнатик зазначила, що не для всіх категорій виїзду чоловіків потрібна офіційно оформлена відстрочка від мобілізації.

Проте у будь-якому випадку особа, що планує виїзд має перебувати на військовому обліку та не мати порушень правил військового обліку (зокрема, актуальність даних, відсутність штрафів тощо),

– додала вона.

А також пояснила, що якщо чоловік призовного віку виїжджає з особою призовного віку, яку він супроводжує, то обов’язковою умовою є наявність у кожного з них правильно оформлених військово-облікових документів.

Адвокатка наголосила, що перед поїздкою обов'язково слід перевірити свої військово-облікові документи, а саме дані у мобільному застосунку "Резерв+" або завантажити електронну копію документів через застосунок Дія.

Окрім цього, завжди додатково треба мати видруковану версію військово-облікового документа (ВОД), сформовану не раніше ніж за три дні до виїзду.

Гнатик зазначила, що чоловіки можуть виїжджати за кордон для супроводу особи з інвалідністю (встановлена група інвалідності), людини, яка потребує догляду (без встановлення групи інвалідності), людини, яка перебуває під опікою (офіційно підтверджена опіка).

Виїзд за кордон: коротко про головне