Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Які предмети заборонені у школах?

До переліку заборонених предметів входять, зокрема:

вогнепальна, пневматична та холодна зброя (ножі, луки, арбалети, кастети, нунчаки тощо) і її імітації (макети, муляжі, пристрої та іграшки);

боєприпаси;

вибухові та піротехнічні предмети;

пристрої для відстрілу гумових куль;

газові балончики;

електрошокери;

спецзасоби (кайданки, гумові та пластикові кийки);

інструменти (молотки, викрутки, дрилі, пили, газові пальники);

легкозаймисті речовини;

наркотичні та психотропні речовини;

алкоголь;

тютюнові й електронні сигарети;

пристрої для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння;

енергетичні напої.

Водночас не забороняють предмети, які використовують в освітньому процесі, господарській діяльності школи, шкільних музеях, а також під час спортивних і виховних заходів – за умови контролю відповідальних осіб.

Рішення ухвалили з метою підвищення безпеки учасників освітнього процесу та на виконання вимог закону про запровадження заходів безпеки у школах.

Які ситуації траплялися у школах торік?

У червні в одній зі шкіл Львова учні принесли пневматичний пістолет. Неповнолітні гралися зі зброєю – один з них вистрелив у напрямку свого товариша.

А у листопаді на подвір'ї львівської школи №13 трапилася стрілянина. Напередодні відбулася зустріч батьків двох однокласників, які конфліктували між собою. Розв'язати проблему між дітьми не вдалося, тож дорослі вирішили продовжити суперечку надворі. Під час словесної перепалки один із чоловіків дістав пневматичний пістолет і чотири рази вистрілив в опонента, влучивши йому у живіт і ногу. Потерпілого госпіталізували. Ніхто з дітей і вчителів не постраждав. Поліція розпочала кримінальне провадження.