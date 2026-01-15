Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського у телеграмі. До змін у навчальному процесі варто бути готовими також учням і вчителям.
Яких змін очікувати?
Глава держави заявив, що очікує пропозицій від Міністерства освіти і науки та від місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації.
Зеленський акцентував: важливо, щоб державні інституції, бізнес та всі рівні місцевої влади працювали зараз злагоджено.
Зазначимо, що через російські обстріли енергетичної інфраструктури та сильні морози в Україні виникли серйозні проблеми з подачею електрики. У частині областей вже діють тимчасові аварійні відключення, а графіки планових вимкнень поки не застосовують в окремих регіонах.
Як навчаються учні в Україні?
- Через суттєве погіршення погодних умов уряд 8 січня ухвалив рішення перевести заклади освіти на дистанційний формат з очного або на канікули.
- Відповідний формат навчання триватиме щонайменше до 19 січня, повідомила у телеграмі очільниця Кабміну Юлія Свириденко.
- Мовиться про дитсадки, школи, профтехи, коледжі та виші.
- Рішення ухвалювали невідкладно з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС і реальної ситуації в регіонах.
- Зокрема, громади погоджували продовження канікул та переведення учнів і студентів на дистанційку.
- Однак чимало учнів вже повернули на очне навчання.