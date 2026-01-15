Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в телеграмме. К изменениям в учебном процессе стоит быть готовыми также ученикам и учителям.

Смотрите также Дистанционное обучение или продление каникул: какие решения приняли в регионах

Каких изменений ожидать?

Глава государства заявил, что ожидает предложений от Министерства образования и науки и от местных властей относительно форматов учебного процесса на время чрезвычайной ситуации.

Зеленский акцентировал: важно, чтобы государственные институты, бизнес и все уровни местной власти работали сейчас слаженно.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Отметим, что из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры и сильных морозов в Украине возникли серьезные проблемы с подачей электричества. В части областей уже действуют временные аварийные отключения, а графики плановых отключений пока не применяют в отдельных регионах.

Смотрите также "Нет света, тепла, интернета": как реагируют родители на введение дистанционки

Как учатся ученики в Украине?