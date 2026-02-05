Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Экспертиза охватила 69 учебников для 4 класса и 123 учебника для 9 класса.
Как создают школьные учебники?
Получение грифа МОН означает, что учебники для 4 и 9 классов вскоре перейдут на этап конкурсного отбора. Во время него педагоги будут выбирать учебные материалы для своих учебных заведений.
Учебник проходит несколько этапов, прежде чем попадает в школу:
разработку в соответствии с Государственными стандартами и Типовыми образовательными программами;
экспертизу – профессиональное оценивание содержания и методики (в случае необходимости – доработки);
параллельно происходит апробация – использования учебников в реальном образовательном процессе с участием учителей и учеников;
после завершения экспертизы учебники получают гриф МОН;
далее – конкурсный отбор, во время которого учителя выбирают учебники для своих учеников;
учебники-победители печатают за средства государственного бюджета и доставляют в школы.
Что такое экспертиза учебников и почему она важна?
Экспертиза учебной литературы – это оценка учебников экспертными комиссиями. В их состав входят специалисты соответствующих образовательных отраслей, в частности научные и научно-педагогические работники, методисты и учителя. Такой коллегиальный подход позволяет оценивать учебники с разных профессиональных перспектив и учитывать как требования стандартов, так и практический опыт работы в школе, объясняют в МОН.
Во время экспертизы проверяют соответствие содержания Государственным стандартам образования, Типовым образовательным программам, возрастным и психологическим особенностям учащихся, а также методическую целесообразность представления материала. Оценивание охватывает содержательную, методическую, языковую и другие составляющие качества учебника. Это позволяет выявить потенциальные риски и определить потребность в доработке еще до этапа массового использования учебной литературы в школах.
Как обновили учебную программу?
С 1 сентября 2025 года уроки энергоэффективности стали непременной частью учебного процесса.
Учеников 4 – 11 классов учат рационально использовать ресурсы, уменьшать потребление энергии и заботиться об окружающей среде.
В 8-х классах также появился новый обязательный предмет – "Предпринимательство и финансовая грамотность".
Программа содержит управление личными финансами, налоги, банковские услуги, а также основы предпринимательства. С 2026 года этот предмет будут изучать и 9-классники.