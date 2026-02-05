Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Экспертиза охватила 69 учебников для 4 класса и 123 учебника для 9 класса.

Как создают школьные учебники?

Получение грифа МОН означает, что учебники для 4 и 9 классов вскоре перейдут на этап конкурсного отбора. Во время него педагоги будут выбирать учебные материалы для своих учебных заведений.

Учебник проходит несколько этапов, прежде чем попадает в школу:

разработку в соответствии с Государственными стандартами и Типовыми образовательными программами;

экспертизу – профессиональное оценивание содержания и методики (в случае необходимости – доработки);

параллельно происходит апробация – использования учебников в реальном образовательном процессе с участием учителей и учеников;

после завершения экспертизы учебники получают гриф МОН;

далее – конкурсный отбор, во время которого учителя выбирают учебники для своих учеников;

учебники-победители печатают за средства государственного бюджета и доставляют в школы.

Что такое экспертиза учебников и почему она важна?

Экспертиза учебной литературы – это оценка учебников экспертными комиссиями. В их состав входят специалисты соответствующих образовательных отраслей, в частности научные и научно-педагогические работники, методисты и учителя. Такой коллегиальный подход позволяет оценивать учебники с разных профессиональных перспектив и учитывать как требования стандартов, так и практический опыт работы в школе, объясняют в МОН.

Во время экспертизы проверяют соответствие содержания Государственным стандартам образования, Типовым образовательным программам, возрастным и психологическим особенностям учащихся, а также методическую целесообразность представления материала. Оценивание охватывает содержательную, методическую, языковую и другие составляющие качества учебника. Это позволяет выявить потенциальные риски и определить потребность в доработке еще до этапа массового использования учебной литературы в школах.

Как обновили учебную программу?