Мовиться про форми дипломів бакалавра, магістра, докторів філософії та мистецтва, додатка до диплома європейського зразка, а також академічної довідки. Про це вказано у наказу відомства № 668.

Що змінилося?

Оновлення відбулося через необхідність синхронізації українського освітнього простору з вимогами Європейського простору вищої освіти. Також, аби відповідати запитам глобального ринку праці.

Експертна група LIGA360 зазначає, що основним нововведенням цих редакцій документів є офіційне відображення в дипломах статусу випускників міждисциплінарних освітніх програм.

У нашій державі також посилили вимоги до документів іноземців. Тепер обов'язково вказують рік вступу та назву вишу, до якого особа вступила на початку навчання в Україні.

Додаток до диплома доповнили кодом картки здобувача в ЄДЕБО. Це спрощує верифікацію документа.

Оновлені форми документів застосовуватимуть з 1 вересня 2026 року.

