Більшість із цих них мають здати в експлуатацію вже до 1 вересня. Про це очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Скільки підземних шкіл будують?

Лісовий каже, що роботи тривають весь час. Школи – на різних стадіях готовності.

Понад 100 вже збудовані, працюють,

– уточнив він.

При цьому очільник МОН каже, що підземної школи іноді для невеликої громади достатньо, адже є проблеми з довезенням учнів.

Ми даємо до цієї школи громаді обов'язково автобус. Один або кілька. Ця програма діє у нас послідовно, але іноді виникають проблеми, наприклад, із довезенням дітей через безпековий чинник,

– зауважив міністр.

У середньому, у школі може вчитися 500 – 1000 дітей. Часто організовують позмінне навчання чи комбінують формати, аби охопити більше школярів.

Яка вартість такої однієї школи?

Лісовий каже, що школи споруджують за державні кошти. Щороку виділяють достатньо значні суми.

Цього року виділили 5 мільярдів гривень на школи і вперше в цьому році – 1 мільярд гривень на садочки. 18 підземних садочків будують зараз. Вартість коливається (на 500 – 1000 дітей) від 80 до 120 мільйонів гривень,

– заявив він.

Міністр також зазначив, що дитсадки належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, тож такої програми раніше не було.

Загалом інвестували у підземні заклади у нашій державі освіти вже 20 мільярдів гривень.