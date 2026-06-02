Проте речник ДСНС Києва Павло Петров у ексклюзивному коментарі 24 Каналу не зміг ані підтвердити, ані спростувати інформацію щодо загиблих.

Дивіться також Росія знову вгатила по будинку у Дніпрі

Що трапилось у Києві?

ЖК UNIT.Home був пошкоджений внаслідок російської атаки. В соцмережах почала з'являтись різна інформація щодо постраждалих та загиблих внаслідок удару.

За повідомленнями "Новини.LIVE", біля підземного сховища, загинуло 3 людей. Серед них жінка 1949 року народження та чоловік 1977 року народження.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Третьою загиблою називають жінку, яка з двома дітьми прямувала до укриття в момент удару. Вона загинула на місці, обоє дітей госпіталізовані.

На території комплексу отримали поранення щонайменше 19 людей. У паркінгу поряд з ЖК постраждалим надавали першу медичну допомогу. На території підземної парковки зранку можна було побачити кров та розкидане приладдя з тактичних аптечок.

Що сказали в ДСНС?

Речник ДСНС Павло Петров заявив, що не може підтвердити інформацію. ДСНС не мають точної інформації як загинули люди.

Станом на зараз я не можу спростувати. Я теж таке чув, але я фізично підтвердити не можу, – прокоментував речник.

Також він повідомив, що рятувальники ДСНС працювали на 29 локаціях у столиці.

Наслідки російського удару по Києву

Унаслідок чергової масованої атаки на Київ у кількох районах міста зафіксовано пожежі, руйнування житлових будинків та пошкодження цивільної інфраструктури. Серйозних руйнувань зазнав Подільський район. За попередніми даними, після повторного влучання ракети в дев'ятиповерховий житловий будинок частково обвалилися конструкції. На дах іншої багатоповерхівки впали уламки, що призвело до пожежі та пошкодження вікон.

Близько 13:00 в Києві знову лунав сигнал повітряної тривоги. Жителі чули вибухи у столиці. Місцева влада уточнила, що це працювали сили протиповітряної оборони.