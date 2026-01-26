Про це заявив народний депутат та секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки Роман Костенко.

Читайте також "Це важко було уявити": які ключові зміни відбулись на переговорах в Абу-Дабі

Коли закінчиться війна?

Роман Костенко пояснив, що наразі немає жодних ознак того, що війна може закінчитися найближчим часом, а Путін розглядає переговори виключно як інструмент маніпуляції.

Закінчення війни точно ні, я не бачу. Ну, все може бути, але я не бачу в найближчій перспективі. Путін буде гратися з такими перемовинами,

– сказав нардеп.

За його словами, Росія може погоджуватися лише на короткострокові, точкові паузи. Йдеться про так звані "енергетичні перемир'я" або режими тиші терміном на один-два дні, максимум – на тиждень.

Насправді ж Москва використовує переговорний процес, щоб уникнути арештів тіньового флоту, запровадження повних санкцій проти себе та своїх сателітів і продовжувати виробництво ракет.

Це частина гри, яка буде призводити далі до відновлення бойових дій. Просто гра Путіна,

– підсумував Роман Костенко.

Як пройшла нещодавня зустріч в ОАЕ?