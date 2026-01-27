Особенно это прослеживается в территориальных вопросах. Не обошел Рютте и вопрос членства Украины в Альянсе. Об этом пишет The Guardian.

Как Рютте высказался о переговорном процессе?

Комментируя недавние слова президента Зеленского о том, что американские гарантии безопасности для Украины уже "почти согласованы", Рютте подчеркнул, что до сих пор существует серьезный нерешенный вопрос.

Он связан с территорией и позицией России, эта проблема, по словам Рютте, требует чрезвычайной осторожности. В то же время он отметил, что исключительно Украина имеет право решать, на какие компромиссы (если вообще на какие-то) она готова пойти.

Относительно перспектив членства Украины в Альянсе Рютте признал, что Киев стремится присоединиться к НАТО, но ряд стран-членов до сих пор категорически против, поэтому сейчас это "политически почти нереально".

Он резко отверг предположение, будто США пытались "торговать" обещаниями гарантий безопасности Украине в дискуссиях с НАТО о Гренландии.

Генсек также скептически отнесся к идее создания чисто европейской системы обороны без участия США, заметив, что это было бы крайне сложно реализовать, а российский президент только выиграл бы от такого сценария.

Путин был бы в восторге,

– подчеркнул Рютте.

К тому же Рютте предупредил, что Украина вступает в самую тяжелую зиму за последнее десятилетие из-за массированных российских ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре. Он призвал евродепутатов быть более гибкими при использовании 90-миллиардного кредита ЕС на безопасность и не вводить чрезмерных условий, которые ограничат возможности Киева быстро получить нужное вооружение или потратить средства эффективно.

Мирные переговоры при посредничестве США продолжаются, целью которых является или полноценное мирное соглашение, или устойчивое прекращение огня.

Давайте молиться, чтобы это произошло как можно скорее. Затем нужно убедиться, что Путин никогда, никогда больше не будет нападать на Украину,

– сказал Марк Рютте.

НАТО продолжает массово поставлять Украине американскую технику на миллиарды долларов, в частности через механизм PURL и национальные инициативы. Генсек напомнил, что безопасность Украины – это и безопасность всего Альянса.

