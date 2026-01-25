Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Литву.

Смотрите также США считают свои гарантии безопасности для Украины ключевыми, однако войска не будут отправлять

Что Зеленский заявил о гарантиях безопасности?

Глава государства подчеркнул, что ключевым элементом безопасности для Украины остаются двусторонние договоренности с Соединенными Штатами. По его словам, соответствующий документ уже полностью подготовлен, и теперь Киев ожидает от американской стороны определенности относительно формата, даты и места его подписания.

После этого соглашение планируют передать на ратификацию в Конгресс США и Верховную Раду Украины – в соответствии с предварительными договоренностями между сторонами.

Кроме американского направления, Зеленский вспомнил и о европейском блоке гарантий безопасности. Речь идет, в частности, о механизмах в рамках Коалиции желающих, а также перспективу членства Украины в Европейском Союзе.

Президент отдельно подчеркнул значение экономических гарантий и четких сроков евроинтеграции. По его словам, с технической точки зрения Украина будет готова открыть все переговорные кластеры с ЕС уже в первой половине 2026 года, а полностью завершить подготовку – в 2027-м.

Зеленский также отметил, что Украина стремится зафиксировать конкретную дату завершения войны непосредственно в мирном договоре. Это, по его словам, должно обязать все стороны, включая агрессора, придерживаться достигнутых договоренностей и не допустить затягивания или блокирования процесса в будущем.

Зеленский считает, что гарантии безопасности от США – ключевые