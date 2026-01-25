Про це заявив президент Володимир Зеленський під час візиту до Литви.

Що Зеленський заявив про гарантії безпеки?

Глава держави наголосив, що ключовим елементом безпеки для України залишаються двосторонні домовленості зі Сполученими Штатами. За його словами, відповідний документ уже повністю підготовлений, і тепер Київ очікує від американської сторони визначеності щодо формату, дати та місця його підписання.

Після цього угоду планують передати на ратифікацію до Конгресу США та Верховної Ради України – відповідно до попередніх домовленостей між сторонами.

Окрім американського напряму, Зеленський згадав і про європейський блок гарантій безпеки. Йдеться, зокрема, про механізми в межах Коаліції охочих, а також перспективу членства України в Європейському Союзі.

Президент окремо підкреслив значення економічних гарантій та чітких термінів євроінтеграції. За його словами, з технічної точки зору Україна буде готова відкрити всі переговорні кластери з ЄС уже в першій половині 2026 року, а повністю завершити підготовку – у 2027-му.

Зеленський також наголосив, що Україна прагне зафіксувати конкретну дату завершення війни безпосередньо в мирному договорі. Це, за його словами, має зобов’язати всі сторони, включно з агресором, дотримуватися досягнутих домовленостей і не допустити затягування чи блокування процесу в майбутньому.

