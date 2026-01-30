Politico пишет, что это вредит НАТО даже после того, как он успешно убедил американского президента отказаться от идеи аннексировать Гренландию.

Какое напряжение возникло в НАТО?

В Европарламенте 26 января генсек откровенно защищал ключевую роль США в Альянсе, подчеркивая, что Европа не способна защитить себя самостоятельно без участия Вашингтона, что вызвало ощутимое напряжение среди союзников.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в соцсети X не согласился с вышеуказанными высказываниями, заверив, что европейцы могут и должны взять на себя ответственность за собственную безопасность.

Это был позорный момент. Нам не нужен фанатик Трампа. НАТО нужно восстановить баланс между усилиями США и Европы,

– заявила евродепутат Натали Луазо.

Этот конфликт также демонстрирует углубление разногласий внутри НАТО. Рютте считает, что сохранение поддержки Трампа является ключом к будущему Альянса, а в Европе боятся, что такая стратегия может ослабить НАТО.

Пока Рютте пытается максимально удержать США в Альянсе, часть его европейских партнеров все активнее продвигает идею создания собственных структур безопасности и даже континентальной армии за пределами НАТО.

В то же время есть и те, кто поддерживает политику Марка Рютте, аргументируя это тем, что таким образом он добился сохранения Альянса, что является сложной задачей, и генсек не всегда может угодить всем 32 странам блока.

Как критикуют Рютте?

Несмотря на заявления Рютте о представлении интересов всех союзников НАТО, его приоритетом считают сохранение участия США под руководством Трампа в европейской безопасности, что отодвигает другие задачи на второй план.

Даже если генсеку удалось убедить американского президента смягчить позицию по Гренландии в Давосе, остаются сомнения, что Соединенные Штаты отказались от намерений усилить контроль над островом.

Депутат Европарламента от партии "Зеленые" и бывший министр иностранных дел Дании Вилли Севндал спросил у Рютте, какое соглашение тот заключил с Трампом, и имел ли он полномочия вести переговоры от имени Гренландии и Дании.

Отвечая на это, генсек заверил, что не выходил за пределы своих полномочий, и не вел переговоры от имени Дании.

Какие последствия это может иметь?

НАТО больше всего ассоциируется со статьей 5 о коллективной обороне, однако страны-члены также обязаны выполнять статьи 2 и 3, которые предусматривают развитие экономического сотрудничества и взаимное усиление обороны.

По словам одного из дипломатов Альянса, недавние угрозы Дональда Трампа ввести пошлины против отдельных европейских государств и установить контроль над Гренландией полностью противоречат этим принципам.

Ранее американский президент ставил под сомнение действие статьи 5 и критиковал оборонные обязательства союзников, в частности заявлял, что европейцы оставались "несколько в стороне от передовой" во время войны в Афганистане.

Как и его предшественники, генеральный секретарь НАТО Рютте убежден, что лучшим способом обеспечения нашей коллективной безопасности является сотрудничество Европы и Северной Америки в рамках НАТО,

– заявил представитель НАТО.

Отмечается, что Марк Рютте твердо придерживается своей стратегии публичной лести в сторону Дональда Трампа, настаивая, что влияние американского президента прежде всего является крайне положительным для Альянса.

Еще в прошлом году союзники по НАТО согласились резко увеличить оборонные расходы до 5% ВВП до 2035 года, что является результатом, который многие в Альянсе считают благоприятным в попытке Европы стать более самостоятельной.

И, по мнению генсека, без давления со стороны президента США этого "ни за что не произошло бы". Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в свою очередь заявила, что Дональд Трамп "сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой".

По ее словам, у Трампа "прекрасные отношения" с Рютте, и Соединенные Штаты это единственный партнер по НАТО, который может защитить Гренландию. В то же время бывший коллега Рютте, объясняя его жесткий подход назвал его прагматиком.

Сразу же наладив хорошие отношения с Дональдом Трампом еще во время его первого президентского срока, Марк Рютте понял, что публичная лесть это ключ к удержанию американского президента на своей стороне.

Реальность такова, что Рютте достигает результатов. В отличие от некоторых других лидеров, он никогда не сомневался в Альянсе, я считаю – это опыт, – сказал Politico высокопоставленный дипломат НАТО.

Но, согласно обнародованной информации, подобные постоянные лести рискуют подбодрить американского президента стать еще "смелее" в будущем, что также может создать проблемы для Альянса в дальнейшем.

Как сейчас ситуация вокруг Гренландии?