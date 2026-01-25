Як свідчать дані Національної асоціації адвокатів України, Єрмак повернувся до адвокатської діяльності.

Чим займається зараз Андрій Єрмак?

23 січня 2026 року після майже 6 років перерви він відновив право працювати адвокатом. Ексчиновник не займався адвокатською практикою з лютого 2020 року, відколи очолив Офіс президента.

До початку роботи на державній службі Андрій Єрмак мав майже 25 років адвокатського стажу.

Свідоцтво адвоката він отримав ще у 1995 році. У 1997 році разом з партнерами заснував ТОВ "Міжнародна правнича компанія".

Нагадаємо, що на тлі корупційного скандалу з Міндічем 28 листопада до Єрмака завітало НАБУ з обшуками.

За словами нардепа Ярослава Железняка, "Алі-Баба", який фігурує на "плівках Міндіча", – це Андрій Єрмак. Є припущення, що цей позивний походить від ініціалів Єрмака – "А.Б". – тобто Андрій Борисович. Нардеп переконаний, що керівник ОП не міг не знати про масштабні корупційні схеми в енергетиці. Раніше керівник САП Олександр Клименко вказував, що "Алі Баба" роздавав завдання, аби тиснути на НАБУ та САП.

У день, коли відбулися обшуки, увечері Володимир Зеленський анонсував звільнення Єрмака з посади керівника його Офісу.

Новим керівник Офісу президента на початк 2026 року був призначений Кирило Буданов, який до цього очолював ГУР.

Останні новини у справі Андрія Єрмака