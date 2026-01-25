Як свідчать дані Національної асоціації адвокатів України, Єрмак повернувся до адвокатської діяльності.
Дивіться також До водія Андрія Єрмака НАБУ прийшло з обшуками, – ЗМІ
Чим займається зараз Андрій Єрмак?
23 січня 2026 року після майже 6 років перерви він відновив право працювати адвокатом. Ексчиновник не займався адвокатською практикою з лютого 2020 року, відколи очолив Офіс президента.
До початку роботи на державній службі Андрій Єрмак мав майже 25 років адвокатського стажу.
Свідоцтво адвоката він отримав ще у 1995 році. У 1997 році разом з партнерами заснував ТОВ "Міжнародна правнича компанія".
Нагадаємо, що на тлі корупційного скандалу з Міндічем 28 листопада до Єрмака завітало НАБУ з обшуками.
За словами нардепа Ярослава Железняка, "Алі-Баба", який фігурує на "плівках Міндіча", – це Андрій Єрмак. Є припущення, що цей позивний походить від ініціалів Єрмака – "А.Б". – тобто Андрій Борисович. Нардеп переконаний, що керівник ОП не міг не знати про масштабні корупційні схеми в енергетиці. Раніше керівник САП Олександр Клименко вказував, що "Алі Баба" роздавав завдання, аби тиснути на НАБУ та САП.
У день, коли відбулися обшуки, увечері Володимир Зеленський анонсував звільнення Єрмака з посади керівника його Офісу.
Новим керівник Офісу президента на початк 2026 року був призначений Кирило Буданов, який до цього очолював ГУР.
Останні новини у справі Андрія Єрмака
- За даними ЗМІ, коли Єрмак дізнався про своє звільнення, то був у нестямі.
- На тлі відставки екскерівник Офісу заявив, що збирається іти на фронт. Втім, на початку 2026 року у Міноборони уточнили, що Андрій Єрмак не звертався до ТЦК та СП для проходження військової служби.
- Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що Андрій Єрмак не має статусу підозрюваного у "справі Міндіча". Досудове розслідування триває, і на поточному етапі будь-які публічні висновки є передчасними.