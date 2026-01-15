Про це йшлося під час трансляції засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, передає 24 Канал.

Чи повідомили Єрмаку та Умєрову про підозри?

Присутній на засіданні детектив НАБУ Олександр Абакумов зазначив, що досудове розслідування триває в межах передбаченого законом строку – 12 місяців. За його словами, слідчі виконують усі необхідні процесуальні дії, щоб всебічно й неупереджено дослідити обставини провадження та дійти остаточного висновку – чи є в діях конкретних осіб склад злочину, чи ні.

Абакумов підкреслив, що на поточному етапі розслідування будь-які публічні висновки або політичні трактування є передчасними.

Під час засідання ТСК керівник НАБУ не відповів на запитання, чи відомо бюро місце перебування Єрмака.

Напередодні НАБУ провело обшуки у водія Єрмака