Про це йшлося під час трансляції засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, передає 24 Канал.
Чи повідомили Єрмаку та Умєрову про підозри?
Присутній на засіданні детектив НАБУ Олександр Абакумов зазначив, що досудове розслідування триває в межах передбаченого законом строку – 12 місяців. За його словами, слідчі виконують усі необхідні процесуальні дії, щоб всебічно й неупереджено дослідити обставини провадження та дійти остаточного висновку – чи є в діях конкретних осіб склад злочину, чи ні.
Абакумов підкреслив, що на поточному етапі розслідування будь-які публічні висновки або політичні трактування є передчасними.
Під час засідання ТСК керівник НАБУ не відповів на запитання, чи відомо бюро місце перебування Єрмака.
Напередодні НАБУ провело обшуки у водія Єрмака
Видання "Дзеркало тижня" писало, що слідчі Національного антикорупційного бюро провело обшуки у водія колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака, вилучивши телефони та інші електронні носії.
Підозру колишньому главі ОП досі не вручили. У НАБУ пояснюють, що хоча зазвичай підозри оголошують у день обшуків, це не є обов'язковим.