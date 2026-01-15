Про це відомство повідомило у відповідь на депутатське звернення Ярослава Железняка, передає 24 Канал.
Дивіться також Витратив майже всі свої збереження: Єрмак показав свою зарплату при звільненні
Що кажуть у Міноборони про Єрмака?
Нардеп Ярослав Железняк нагадав, що 29 листопада у своєму інтерв'ю Андрій Єрмак зазначив, що йде на фронт і готовий до будь-яких репресій. Тоді ексочільник Офісу Президента також додав, що він "чесна й порядна людина".
Железняк вирішив перевірити, чи справді Єрмак долучився до лав Збройних сил, тому подав звернення до Міноборони. Однак там заперечили та заявили, що політик не звертався до жодного ТЦК чи СП.
Станом на момент розгляду депутатського звернення громадянин Єрмак Андрій Борисович до будь-якого територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо бажання проходити військову службу під час мобілізації на особливий період або за контрактом не звертався,
– зазначили у відомстві.
Відповідь Міноборони на запит Железняка / Скриншот
Звільнення Єрмака: коротко про головне
Вранці 28 листопада НАБУ і САП провели обшуки в Андрія Єрмака. Це сталося на тлі чуток про можливу причетність керівника Офісу Президента до справи Тимура Міндіча.
Єрмак підтвердив, що детективи антикорупційних органів дійсно проводять слідчі дії у його помешканні. Він запевнив, що не заважає роботі слідчих, а його адвокати активно співпрацюють з правоохоронцями.
Згодом у ЗМІ поширилися чутки, що ексочільник Офісу Президента залучений до роботи Служби зовнішньої розвідки України. Це пов'язано з його нещодавнім візитом до центрального офісу структури. Однак у СЗР спростували інформацію.