Нардеп Ярослав Железняк нагадав, що 29 листопада у своєму інтерв'ю Андрій Єрмак зазначив, що йде на фронт і готовий до будь-яких репресій. Тоді ексочільник Офісу Президента також додав, що він "чесна й порядна людина".

Железняк вирішив перевірити, чи справді Єрмак долучився до лав Збройних сил, тому подав звернення до Міноборони. Однак там заперечили та заявили, що політик не звертався до жодного ТЦК чи СП.

Станом на момент розгляду депутатського звернення громадянин Єрмак Андрій Борисович до будь-якого територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо бажання проходити військову службу під час мобілізації на особливий період або за контрактом не звертався,

– зазначили у відомстві.



Відповідь Міноборони на запит Железняка / Скриншот

Звільнення Єрмака: коротко про головне