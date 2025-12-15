Однак у СЗР спростували інформацію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідь СЗР на запит нардепа Ярослава Железняка.
Що відомо про візит Єрмака до СЗР?
У ЗМІ та в низці телеграм-каналів повідомляли, що начебто Єрмак пішов служити або працювати радником у Службі зовнішньої розвідки. Однак у СЗР заявили, що не надавали йому статус, особливі умови або винятки.
Також, за словами розвідки, екскерівник ОП не звертався до СЗР щодо можливого проходження служби або співпраці.
Звільнення Єрмака: коротко про головне
28 листопада Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента.
Згодом Єрмак висловився про взаємини із Зеленським. Він зазначив, що дружив із президентом до цієї роботи, і дружитиме після. А звільнення з посади керівника ОП в жодному разі не вплинуло на їхні особисті відносини.
Екскерівник ОП зазначив, що він не порушував закон, а його політичне становище зробило його легкою ціллю для тих, хто хотів йому нашкодити.