Однако в СВР опровергли информацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ СВР на запрос нардепа Ярослава Железняка.
Что известно о визите Ермака в СВР?
В СМИ и в ряде телеграмм-каналов сообщали, что якобы Ермак пошел служить или работать советником в Службе внешней разведки. Однако в СВР заявили, что не предоставляли ему статус, особые условия или исключения.
Также, по словам разведки, экс-руководитель ОП не обращался в СВР относительно возможного прохождения службы или сотрудничества.
Увольнение Ермака: коротко о главном
28 ноября Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента.
Впоследствии Ермак высказался о взаимоотношениях с Зеленским. Он отметил, что дружил с президентом до этой работы, и будет дружить после. А увольнение с должности руководителя ОП ни в коем случае не повлияло на их личные отношения.
Экс-руководитель ОП отметил, что он не нарушал закон, а его политическое положение сделало его легкой целью для тех, кто хотел ему навредить.