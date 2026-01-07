Значна частина дронів була "Шахеди". Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Ворог атакував регіони України однією балістичною ракетою Іскандер-М із Таганрогу. Також запустили 95 ударних БпЛА, серед яких були "Шахеди" та "Гербери", а також безпілотниками інших типів. Пуски здійснили з Приморсько-Ахтарська, Орла, Гвардійського, Донецька. Близько 60 з усіх дронів – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Оборонці неба змогли знищити одну балістичну ракету та 81 ворожий БпЛА на Півночі, Центрі та Сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

Збиті цілі / Інфографіка ПС ЗСУ

У Повітряних Силах наголосили, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Що відомо про наслідки атаки цієї ночі?