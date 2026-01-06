Про загрозу обстрілу й напрямки польоту дронів інформує 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У Дніпрі чули вибух: Росія обстрілює місто балістикою

Куди летять російські БпЛА?

Відслідковуйте повітряну тривогу у вашій області завдяки інтерактивній карті.

Де існує небезпека удару: дивіться на карті

22:39, 6 січня

Чергова група БпЛА на Дніпро з півдня.

22:27, 6 січня

Ще потужний вибух у Дніпрі.

22:25, 6 січня

БпЛА з півночі Запоріжжя на Дніпропетровщину.

БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на населений пункт Снігурівка.

22:24, 6 січня

Дніпропетровщина:

  • 2 "Шахеди" на Дніпро;
  • 4 "Шахеди" на Томаківку;
  • 1 "Шахед" на Жовті Води;
  • 1 "Шахед" на Васильківку.

Запорізька область:

  • 1 "Шахед" на Запоріжжя.

Миколаївщина:

  • 1 "Шахед" на Снігурівку.
22:20, 6 січня

БпЛА на Дніпропетровщині, курс на населений пункт Петрове на Кіровоградщині.

22:06, 6 січня

Ворожі БпЛА на Дніпро з півдня.

22:05, 6 січня

БпЛА на сході та заході Дніпропетровщини, курс на захід.

КАБ з Донеччини в напрямку сходу Дніпропетровщини.

22:00, 6 січня

Дніпропетровщина:

  • 10 "Шахедів" на Дніпро;
  • 3 "Шахеди" на Божедарівку.

Запорізька область:

  • 2 "Шахеди" на Запоріжжя.

Чернігівщина:

  • 1 БпЛА курсом на Ріпки.
21:57, 6 січня

Вибух у Дніпрі.

21:53, 6 січня

У Дніпрі прогриміли вибухи.

21:07, 6 січня

Пуски КАБ на Донеччину.

21:02, 6 січня

БпЛА з півночі Херсонщини, на Дніпропетровщину, в напрямку Кривого Рогу.

20:52, 6 січня

БпЛА на північно-західному напрямку Херсонщини, курс на Миколаївщину.

20:29, 6 січня

  • БпЛА на півдні від Запоріжжя, курс на північ.
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на захід.
  • БпЛА на півночі від Чернігова, курс на південь.
20:14, 6 січня

Швидкісна ціль на Дніпро.

19:48, 6 січня

БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на північ.