Об угрозе обстрела и направлениях полета дронов информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда летят российские БпЛА?
Отслеживайте воздушную тревогу в вашей области благодаря интерактивной карте. Призываем вас не пренебрегать своей безопасностью.
Еще мощный взрыв в Днепре. БпЛА с севера Запорожья на Днепропетровщину. БпЛА на юге Николаевщины, курс на населенный пункт Снигиревка. Днепропетровщина: Запорожская область: Николаевская область: БпЛА на Днепропетровщине, курс на населенный пункт Петрово на Кировоградщине. Вражеские БпЛА на Днепр с юга. БпЛА на востоке и западе Днепропетровщины, курс на запад. КАБ из Донецкой области в направлении востока Днепропетровщины. Днепропетровщина: Запорожская область: Черниговщина: Еще один взрыв в Днепре. В Днепре прогремели взрывы. Пуски КАБ в Донецкую область. БпЛА с севера Херсонщины, на Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога. БпЛА на северо-западном направлении Херсонщины, курс на Николаевщину. Скоростная цель на Днепр. БпЛА на юге Николаевщины, курс на север.
