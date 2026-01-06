Об угрозе обстрела и направлениях полета дронов информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Актуально В Днепре слышали взрыв: Россия обстреливает город баллистикой

Куда летят российские БпЛА?

Отслеживайте воздушную тревогу в вашей области благодаря интерактивной карте. Призываем вас не пренебрегать своей безопасностью.

Где существует опасность удара: смотрите на карте