Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного та міського голову Ігоря Терехова.
Які наслідки удару по Харкову?
Повітряну тривогу для обласного центру оголосили орієнтовно о 16:00. Вже о 16:25 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для Харківської області. Незадовго після цього у місті було гучно кілька разів.
У Харкові пролунала серія вибухів,
– ідеться у повідомленні.
Ігор Терехов повідомив про влучання в інфраструктурний об'єкт у Слобідському районі міста. За даними ОВА, станом на 16:30 інформація про поранених чи загиблих внаслідок російської атаки не надходила.
"Також зафіксовано падіння уламків ракети біля багатоквартирних будинків у Слобідському районі. Наслідки уточнюються", – додав міський голова.
Що відомо про нічну атаку?
Уночі росіяни завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки, за даними місцевої влади, виникло загоряння в гаражному кооперативі. 2 гаражі зруйновані, ще 27 – побиті. Також постраждав 34-річний чоловік.
Також під нічною атакою опинився Київ та область, про вибухи у столиці повідомляв керівник МВА Тимур Ткаченко. Віталій Кличко повідомляв про роботу сил ППО у місті, також було гучно в області.
Зранку 10 січня росіяни атакували Одесу. На одному з підприємств у порту дрони пошкодили порожній резервуар. Унаслідок удару дронами також загорівся утеплювач. Загиблих чи постраждалих немає.