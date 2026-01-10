Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного та міського голову Ігоря Терехова.

Які наслідки удару по Харкову?

Повітряну тривогу для обласного центру оголосили орієнтовно о 16:00. Вже о 16:25 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для Харківської області. Незадовго після цього у місті було гучно кілька разів.

У Харкові пролунала серія вибухів,

– ідеться у повідомленні.

Ігор Терехов повідомив про влучання в інфраструктурний об'єкт у Слобідському районі міста. За даними ОВА, станом на 16:30 інформація про поранених чи загиблих внаслідок російської атаки не надходила.

"Також зафіксовано падіння уламків ракети біля багатоквартирних будинків у Слобідському районі. Наслідки уточнюються", – додав міський голова.

Що відомо про нічну атаку?