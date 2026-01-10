Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного и городского голову Игоря Терехова.

Какие последствия удара по Харькову?

Воздушную тревогу для областного центра объявили ориентировочно в 16:00. Уже в 16:25 в Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности для Харьковской области. Вскоре после этого в городе было громко несколько раз.

В Харькове прогремела серия взрывов,

– говорится в сообщении.

Игорь Терехов сообщил о попадании в инфраструктурный объект в Слободском районе города. По данным ОВА, по состоянию на 16:30 информация о раненых или погибших в результате российской атаки не поступала.

"Также зафиксировано падение обломков ракеты возле многоквартирных домов в Слободском районе. Последствия уточняются", – добавил городской голова.

Что известно о ночной атаке?