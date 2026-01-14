Експерт із енергетики Геннадій Рябцев розповів 24 Каналу, що відповідно до можливого сценарію розвитку подальших подій в енергетиці, порушення цілісності енергетичної системи і втрата контролю є малоймовірним. Він розкрив інші можливі сценарії щодо ситуації в енергетиці.

До теми "Ніяких прогнозів": у Міненерго розкрили ситуацію зі світлом у Києві

Скільки часу потрібно для відновлення енергопостачання?

Рябцев зазначив, що росіяни останнім часом зосередилися саме на атаках по енергетичній інфраструктурі. Таке враження, наче об'єктів, наприклад, військово-промислового комплексу, для них вже не існує – лише цивільна інфраструктура.

У цьому сенсі найбільш імовірний сценарій, коли після кожного чергового удару буде завдаватися шкода об'єктам енергетики. І потім потрібен буде приблизно тиждень для того, щоб відновити більшість пошкодженого, або замінити наявними об'єктами. Тоді будуть повертатися графіки стабілізаційних вимкнень тривалістю від половини черги і до трьох,

– підкреслив експерт із енергетики.

У прифронтових регіонах прогноз, на його думку, з високою ймовірністю буде гірший. Найкраще, що там можна очікувати – стабілізаційні вимкнення тривалістю три – чотири черги. Проте у тих регіонах ворожі атаки відбуваються частіше і, відповідно, наслідки від них руйнівніші.

Зверніть увагу! На думку директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, росіяни атаками по енергооб'єктах України домагаються того, щоб українці "виходили на вулиці, перекривали дороги з вимогою, щоб їм дали світло". Ворог прагне, щоб в Україні створилась нестабільна ситуація.

Однак для більшої частини території України, за словами Рябцева, у перервах між масованими комбінованими атаками на об'єкти критичної інфраструктури імовірний графік відключення світла – від половини до двох черг вимкнень до кінця опалювального сезону.

Ситуація може покращитися в лютому, тому що за прогнозами таких сильних морозів, як зараз, наприкінці зими не очікується. З огляду на це, є достатньо оптимістичними прогнози, коли цілісність і стійкість роботи енергосистеми буде збережено,

– наголосив він.

Проте прогнози водночас і не є занадто оптимістичні, тому що єдиним способом зменшити тривалість вимкнень є встановлення якомога більшої кількості об'єктів розподіленої генерації з їхнім приєднанням до об'єднаної енергетичної системи України.

Що потрібно робити?

Для збільшення генерації, встановленої потужності – саме газових пікерів, установок для збереження енергії та інших, які працюють на місцевих джерелах палива – наразі не створено відповідних умов. Приватний бізнес, як наголосив експерт із енергетики, також не зацікавлений у приєднанні установок, які вони мають, до об'єднаної енергетичної системи – тобто до підвищення стійкості цієї системи.

Якщо такі стимули буде створено, тоді тривалість вимкнень, попри погоду і атаки, буде зменшуватися до кінця сезону і не має збільшуватися у наступному сезоні,

– відзначив Геннадій Рябцев.

Тому, за його словами, очікуємо дій, зокрема, від центральних органів влади щодо цього.

Яка ситуація з відключенням світла в Україні?