Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев рассказал 24 Каналу, что согласно возможному сценарию развития дальнейших событий в энергетике, нарушение целостности энергетической системы и потеря контроля маловероятно. Он раскрыл другие возможные сценарии относительно ситуации в энергетике.

К теме "Никаких прогнозов": в Минэнерго раскрыли ситуацию со светом в Киеве

Сколько времени нужно для восстановления энергоснабжения?

Рябцев отметил, что россияне в последнее время сосредоточились именно на атаках по энергетической инфраструктуре. Такое впечатление, как будто объектов, например, военно-промышленного комплекса, для них уже не существует – только гражданская инфраструктура.

В этом смысле наиболее вероятен сценарий, когда после каждого очередного удара будет наноситься вред объектам энергетики. И потом нужна будет примерно неделя для того, чтобы восстановить большинство поврежденного, или заменить имеющимися объектами. Тогда будут возвращаться графики стабилизационных отключений продолжительностью от половины очереди и до трех,

– подчеркнул эксперт по энергетике.

В прифронтовых регионах прогноз, по его мнению, с высокой вероятностью будет хуже. Лучше, что там можно ожидать – стабилизационные отключения продолжительностью три – четыре очереди. Однако в тех регионах вражеские атаки происходят чаще и, соответственно, последствия от разрушительнее.

Обратите внимание! По мнению директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, россияне атаками по энергообъектам Украины добиваются того, чтобы украинцы "выходили на улицы, перекрывали дороги с требованием, чтобы им дали свет". Враг стремится, чтобы в Украине создалась нестабильная ситуация.

Однако для большей части территории Украины, по словам Рябцева, в перерывах между массированными комбинированными атаками на объекты критической инфраструктуры вероятный график отключения света – от половины до двух очередей отключений до конца отопительного сезона.

Ситуация может улучшиться в феврале, потому что по прогнозам таких сильных морозов, как сейчас, в конце зимы не ожидается. Учитывая это, достаточно оптимистичные прогнозы, когда целостность и устойчивость работы энергосистемы будет сохранена,

– подчеркнул он.

Но прогнозы в то же время и не слишком оптимистичны, потому что единственным способом уменьшить продолжительность отключений является установление как можно большего количества объектов распределенной генерации с их присоединением к объединенной энергетической системе Украины"

Что нужно делать?

Для увеличения генерации, установленной мощности – именно газовых пикеров, установок для сохранения энергии и других, работающих на местных источниках топлива – пока не создано соответствующих условий. Частный бизнес, как отметил эксперт по энергетике, также не заинтересован в присоединении установок, которые они имеют, к объединенной энергетической системе – то есть к повышению устойчивости этой системы.

Если такие стимулы будут созданы, тогда продолжительность отключений, несмотря на погоду и атаки, будет уменьшаться до конца сезона и не должна увеличиваться в следующем сезоне,

– отметил Геннадий Рябцев.

Поэтому, по его словам, ожидаем действия, в частности, от центральных органов власти по этому поводу.

Какова ситуация с отключением света в Украине?