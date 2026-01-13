Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, ответив на вопрос, к чему украинцам нужно готовиться в ближайшее время по поводу возможных вражеских атак. Также он объяснил, какие трудности имеем с убытком баллистических ракет.
К чему враг пытается склонить украинцев?
Жмайло подчеркнул, что украинцам нужно готовиться к продолжению российских массированных атак, думать о своей энергоэффективности и не вестись на российскую пропаганду.
Россияне точечно добиваются одного результата, чтобы граждане Украины выходили на улицы, перекрывали дороги с требованием, чтобы им дали свет. Однако откуда взять свет, когда разбита энергетическая инфраструктура. И люди, работающих в этой сфере, делают все от них зависящее, чтобы исправить ситуацию,
– сказал он.
Россияне же стремятся к этим ударам, по его словам, добиться того, чтобы происходили протесты, была неспокойная ситуация, нестабильность. А также создать тяжелые условия жизни для граждан Украины, именно для этого они и совершают массированные обстрелы.
Во время атаки 13 января Украина имела проблемы с уничтожением баллистических целей: из 18 было уничтожено 2. Это связано, по мнению Жмайла, с тем, что эти ракеты усовершенствуются китайскими специалистами и усиливаются китайскими технологиями.
Украинские силы могут сбивать баллистику и аэробалистику россиян только двумя системами. Это SAMP/T, а также Patriot– ракетами PAC-3. Но чтобы сбить баллистическую цель, нужно на нее потратить как минимум 2– 3 ракеты. У нас таких возможностей пока нет,
– подчеркнул Дмитрий Жмайло.
Также, по словам директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, враг производит не менее 170 единиц "Шахедов" в сутки. Он их накапливал на зимний период, на критическое понижение температур. А к концу 2025 года россияне имели планы нарастить свои мощности производства до 190 дронов в сутки.
Обратите внимание! Относительно ракетного вооружения, то по состоянию на лето-осень 2025-го противник, в частности, с помощью китайского оборудования, накопил баллистических и крылатых ракет в объеме примерно 2000 единиц. 2025-й стал первым годом прироста России по ракетному вооружению.
Поэтому ситуация, как отметил он, сейчас очень тяжелая. Специалисты пытаются возобновить энергоснабжение, но, к сожалению, атаки будут продолжаться. Поэтому важно думать о своей энергоэффективности и понимать, что только в единстве сможем выстоять.
Что известно о массированной атаке по Украине 13 января?
Россия нанесла комбинированный удар по украинской территории. В частности, атаковала 18 баллистическими ракетами "Искандер-М"/ОКР С-300, 7 ракетами "Искандер-К", 293 "Шахедами", "Герберами" и другие БПЛА.
Баллистику враг бил по Харьковской, Запорожский, Днепропетровская и Киевская области. В Харькове россияне попали по терминалу "Новой почты". В результате удара погибли 4 человека.
Также россияне ударили по Одессе., где в центре города повреждено 6 жилых домов, а также больница, детский сад и школа. Из-за удара произошли пожары в фитнес-центре и гаражи с автомобилем. Известно о шести пострадавших в возрасте от 35 до 68 лет.
В Киевской области враг атаковал энергообъекты. В результате ударов в Бучанском районе были введены экстренные отключения света.