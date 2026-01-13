Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, ответив на вопрос, к чему украинцам нужно готовиться в ближайшее время по поводу возможных вражеских атак. Также он объяснил, какие трудности имеем с убытком баллистических ракет.

К теме Пожары, изуродованные дома и отключение света: каковы последствия ночных атак на Киевщине

К чему враг пытается склонить украинцев?

Жмайло подчеркнул, что украинцам нужно готовиться к продолжению российских массированных атак, думать о своей энергоэффективности и не вестись на российскую пропаганду.

Россияне точечно добиваются одного результата, чтобы граждане Украины выходили на улицы, перекрывали дороги с требованием, чтобы им дали свет. Однако откуда взять свет, когда разбита энергетическая инфраструктура. И люди, работающих в этой сфере, делают все от них зависящее, чтобы исправить ситуацию,

– сказал он.

Россияне же стремятся к этим ударам, по его словам, добиться того, чтобы происходили протесты, была неспокойная ситуация, нестабильность. А также создать тяжелые условия жизни для граждан Украины, именно для этого они и совершают массированные обстрелы.

Во время атаки 13 января Украина имела проблемы с уничтожением баллистических целей: из 18 было уничтожено 2. Это связано, по мнению Жмайла, с тем, что эти ракеты усовершенствуются китайскими специалистами и усиливаются китайскими технологиями.

Украинские силы могут сбивать баллистику и аэробалистику россиян только двумя системами. Это SAMP/T, а также Patriot– ракетами PAC-3. Но чтобы сбить баллистическую цель, нужно на нее потратить как минимум 2– 3 ракеты. У нас таких возможностей пока нет,

– подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Также, по словам директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, враг производит не менее 170 единиц "Шахедов" в сутки. Он их накапливал на зимний период, на критическое понижение температур. А к концу 2025 года россияне имели планы нарастить свои мощности производства до 190 дронов в сутки.

Обратите внимание! Относительно ракетного вооружения, то по состоянию на лето-осень 2025-го противник, в частности, с помощью китайского оборудования, накопил баллистических и крылатых ракет в объеме примерно 2000 единиц. 2025-й стал первым годом прироста России по ракетному вооружению.

Поэтому ситуация, как отметил он, сейчас очень тяжелая. Специалисты пытаются возобновить энергоснабжение, но, к сожалению, атаки будут продолжаться. Поэтому важно думать о своей энергоэффективности и понимать, что только в единстве сможем выстоять.

Что известно о массированной атаке по Украине 13 января?