Какое резервное питание применяют?

Об этом рассказал во время брифинга исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, передает 24 Канал.

Смотрите также Специалисты, которые восстанавливают Киев после обстрелов, получат дополнительное вознаграждение, – Кличко

По его словам, сейчас в столице проводят ряд мероприятий по обеспечению резервного питания.

Город Киев с точки зрения электропотребления является крупнейшим в Украине, и та инфраструктура, которая расположена в городе, также по энергопотреблению является крупнейшей. Поэтому мы имеем самые большие мощности с точки зрения резервирования,

– отметил Пантелеев.

В частности, сейчас в Киеве действует наибольшее количество мобильных котельных. Они работают на поддержку больниц, учреждений социальной сферы и пунктов несокрушимости.

При этом в КГГА добавляют, что там, где ситуация с теплоснабжением улучшается, котельные оставляют на объектах.

Также в столице действует генераторное хозяйство мощностью около 60 мегаватт, а в последние дни разворачивают дополнительное питание:

6,8 мегаватта добавляет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС);

еще 7 мегаватт обеспечивает город.

Это дизельные генераторы, которые закрывают определенные участки, где это рационально и позволяет запитать большее количество абонентов, добавили в КГГА

Какие мини-ТЭЦ работают в Киеве?

В то же время Пантелеев рассказал, что в Киеве уже смонтировали 5 мини-ТЭЦ. Из этих когенерационных установок пока работают только две. Еще на трех электростанциях проводятся пусконаладочные работы.

В целом все 5 мини-ТЭЦ должны обеспечить мощность в 66 мегаватт, но этого для покрытия всего потребления столицы мало. Однако в КГГА отмечают, что станции помогут обеспечить энергией отдельные объекты.

Мы еще докупаем, сейчас видим риски – наносятся удары по газовой инфраструктуре. По нашему мнению, нужно дифференцирование,

– отметил Пантелеев.

Он добавил, КГГА заказало также дизельную электростанцию мощностью 20 мегаватт, которую планируют запустить в марте. Еще одна большая станция ориентировочно может заработать в августе.

Все электростанции монтируют сразу в защитных сооружениях.

Обратите внимание! По информации Минэнерго, самая сложная ситуация с энергоснабжением в Украине сейчас в Киеве и Киевской области. В столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются.

Почему власть Киева критикуют?