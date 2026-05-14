Також є інформація про загрозу ракетного удару, про що повідомляли у КМВА. Ось яка зараз ситуація у Києві та навколо.

Що відомо про нічний обстріл Києва та області?

Ближче до 1 ночі 14 травня у Києві оголосили повітряну тривогу. "Червоними" на мапі тривог також стали багато областей України.

У цей час Росія здійснювала масовану повітряну атаку ударними безпілотниками, а також застосувала балістичні ракети. Вибухи прогриміли на Полтавщині.

Від повітряних сил була інформація ще й про вильоти Міг-31К. А монітори писали про кілька крилатих ракет наземного базування, які намагалися вдарити по Україні.

Після 2 ночі у Київській міській військовій адміністрації опублікували важливе попередження щодо ракетної загрози.

У напрямку Києва багато ворожих БпЛА. Також можливі пуски ракет. Будь ласка, будьте в безпеці до відбою тривоги,

– написав очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Водночас в ОВА додали, що у повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА, а сили ППО працюють по цілях. Дронів ворога налетіло на регіон дуже багато.

Про вибухи у Києві та області повідомляли місцеві й ближче до 3 ранку. Після цього у повітряний простір України залетіли крилаті ракети, а на столицю полетіла нова порція балістики.

На момент публікації атака триває, тож місцевим слід подбати про безпеку.

Куди били росіяни впродовж минулої доби?

У першій половині дня 13 травня понад 5 годин "Шахеди" атакували Київщину. В області фіксували пожежі, пошкоджено житлові будинки та дитячий садок.

Київ також тероризували російські дрони. Тривалий час зранку та вдень гриміли вибухи, ППО відбивала атаку, уламки БпЛА падали в Оболонському районі. На щастя, минулося без постраждалих.

Тут важливо розуміти, як сказав майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук у розмові з 24 Каналом, що ворог такими тривалими повітряними атаками прагне не тільки виснажити нашу ППО, а й тиснути психологічно на українців. Тож слід зважати на це та дбати про безпеку, і не лише фізичну, а й інформаційну.