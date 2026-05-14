Также есть информация об угрозе ракетного удара, о чем сообщали в КГВА. Вот какая сейчас ситуация в Киеве и вокруг.

Что известно о ночном обстреле Киева и области?

Ближе к 1 ночи 14 мая в Киеве объявили воздушную тревогу. "Красными" на карте тревог также стали многие области Украины.

В это время Россия осуществляла массированную воздушную атаку ударными беспилотниками, а также применила баллистические ракеты. Взрывы прогремели на Полтавщине.

От воздушных сил была информация еще и о вылетах МиГ-31К. А мониторы писали о нескольких крылатых ракет наземного базирования, которые пытались ударить по Украине.

После 2 ночи в Киевской городской военной администрации опубликовали важное предупреждение о ракетной угрозе.

В направлении Киева много вражеских БпЛА. Также возможны пуски ракет. Пожалуйста, будьте в безопасности до отбоя тревоги,

– написал глава КМВА Тимур Ткаченко.

В то же время в ОВА добавили, что в воздушном пространстве Киевской области зафиксировано БпЛА, а силы ПВО работают по целям. Дронов врага налетело на регион очень много.

О взрывах в Киеве и области сообщали местные и ближе к 3 утра. После этого в воздушное пространство Украины залетели крылатые ракеты, а на столицу полетела новая порция баллистики.

На момент публикации атака продолжается, поэтому местным следует позаботиться о безопасности.

Куда били россияне в течение минувших суток?

В первой половине дня 13 мая более 5 часов "Шахеды" атаковали Киевскую область. В области фиксировали пожары, повреждены жилые дома и детский сад.

Киев также терроризировали российские дроны. Долгое время утром и днем гремели взрывы, ПВО отражала атаку, обломки БпЛА падали в Оболонском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.

Здесь важно понимать, как сказал майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в разговоре с 24 Каналом, что враг такими длительными воздушными атаками стремится не только истощить нашу ПВО, но и давить психологически на украинцев. Поэтому следует учитывать это и заботиться о безопасности, и не только физической, но и информационной.