Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук озвучил 24 Каналу мнение, что оккупанты могут растягивать атаку по 3 причинам. Говорится о желании истощить украинскую ПВО, давить психологически на украинцев и сложность в запуске большого количества БПЛА одновременно.

Почему Россия применяет такую тактику?

Андрей Ткачук отметил, что прежде всего враг хочет истощить систему ПВО, украинские возможности и средства. Также оккупанты хотят давить морально-психологически на общество, на бизнес, на разного рода структуры. В частности, это может быть ответ на то, что Украина создала им проблемы во время парада к 9 мая.

Кроме того, сейчас захватчикам сложно запускать одновременно такое количество беспилотников. Потому что Украина поражает аэродромы, пусковые площадки, аэродромы, с которых враг выпускает дроны на нашу территорию. Говорится об объектах на временно оккупированных украинских территориях и в России.

Поэтому есть много причин, задач, которые россияне пытаются выполнить во время этого запуска. Этой ночью, как и всегда, гражданское население должно быть осторожным. Мы понимаем, что ночью есть высокая угроза, на это указывают объективные факторы,

– подчеркнул майор ВСУ.

Обратите внимание! Авиационный эксперт Константин Криволап объяснил особенность дневной атаки "Шахедами" 13 мая. По его словам, россияне очень серьезно готовились, однако тактика ударов волнами не совсем новая. Однако враг применил большую концентрацию "Шахедов" в очень узком месте. В частности, оккупанты выпускали дроны оттуда, где сходятся границы Беларуси, Украины и России, вдоль севера, а затем распределили по западным областям.

Какая угроза есть ночью 14 мая?

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш") заявил, что российская атака может продолжаться до обеда. То есть удары могут продолжиться ночью, утром и днем 14 мая. Целью захватчиков могут стать объекты критической инфраструктуры и Укрзализныци. Возможно, под ударом снова будет Запад Украины, возможна комбинированная атака на центральную Украину или на Запад.

Также, по словам Бескрестнова, вероятно, что ночью будет еще ракетный удар. Впоследствии может быть еще одна волна, потому что россияне имеют достаточный запас "Шахедов", чтобы атаковать Украину сегодня и завтра. Президент Украины Владимир Зеленский тоже предупредил о ракетной опасности.

Напомним, что 13 мая Россия осуществила одну из самых длинных массированных атак по Украине. Известно о попадании на Закарпатье, Львовщине, Волыни, в Ивано-Франковске и Ровенской области. Есть десятки раненых, в частности, это дети. К сожалению, шесть человек погибли. По данным Воздушных сил ВСУ, с 08:00 по 18:30 враг запустил по Украине 753 ударные беспилотники различных типов: "Шахеды", в частности реактивные, "Гербера", Италмас", имитаторы типа "Пародия".