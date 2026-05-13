"Ночью, вероятно, будет ракетный удар. Но мы до сих пор не знаем, какая будет цель у россиян. Это, возможно, тоже будет Западная Украина, возможно будет комбинированная атака на Центральную Украину и Западную Украину", – сообщил "Флеш".

Владимир Зеленский тоже предупредил о ракетной опасности.

"По данным нашей разведки, после всех волн дронов вполне возможны также и запуски ракет против Украины. Наши воины защищают Украину, но очевидна цель России – перегрузить ПВО и вызвать как можно больше горя и боли именно в эти дни", – сообщил президент.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить