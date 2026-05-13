З ночі і цілий день 13 травня ворог масовано б'є по Україні. Ця атака, ймовірно, триватиме ще до обіду 14 травня. Таке припущення в ефірі телемарафону зробив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов ("Флеш").

Якого удару від ворога чекати у найближчий час?

За словами Бескрестнова, уночі, вранці та вдень 14 травня Україну знову перебуватиме під російськими ударами.

"Флеш" припустив, що уночі буде ракетний удар.

Ми досі не знаємо, яка буде ціль у росіян. Це, можливо, теж буде Західна Україна, можливе буде комбінована атака на Центральну Україну і Західу Україну,

– зазначив радник міністра оборони.

Володимир Зеленський теж попередив про ракетну небезпеку. Президент попередив, що за даними української розвідки, після всіх хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет проти України.

Наші воїни захищають Україну, але очевидна мета Росії – перенавантажити ППО і спричинити якомога більше горя та болю саме цими днями",

– наголосив глава держави.

У своїй заяві політик також пов'язав одну з найдовших масованих російських атак проти України 13 травня з візитом президента США у Китай.

На думку президента, Росі хоче "зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла".

За словами Зеленського, від початку доби окупанти запустили по різних регіонах України щонайменше 800 російських дронів.