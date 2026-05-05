У Нафтогазе назвали имена погибших коллег.

Кто погиб в результате массированного удара России по объектам Нафтогаза?

Среди газовиков, которых убила Россия в ночь на 5 мая:

Козин Александр Валерьевич, 49 лет. Начальник технологического цеха стабилизации конденсата. Александр неоднократно участвовал в ликвидации предыдущих ударов. Он был награжден орденом "За заслуги" III степени от Президента Украины.

мусиенко Юрий Николаевич, 49 лет. Машинист технологических насосов технологического цеха стабилизации конденсата.

Дуб Михаил Анатольевич, 47 лет. Сменный инженер отделения по переработке газового конденсата и нефти.

Газовики погибли во время ликвидации последствий вражеского удара / Фото Нафтогаза

Еще 12 газовиков получили ранения.

Также вражеский удар унес жизни двух спасателей – Виктора Кузьменко и Дмитрия Скриля. Известно, что они прибыли на объект газодобычи на Полтавщине, по которому оккупанты ударили дроном. Они начали тушение пожара после отбоя тревоги. И именно в этот момент россияне цинично ударили 4 ракетами.

У ГСЧС рассказали, что Виктор Кузьменко – Герой Украины. В 2024 году после очередного российского удара по Полтаве именно под его руководством удалось спасти 17 человек.

За спиной у спасателя – более 50 операций по ликвидации последствий обстрелов, десятки спасенных жизней, предотвращение техногенных катастроф, личное участие в тушении пожаров на объектах критической инфраструктуры.

У Виктора Кузьменко остались жена и сын / Фото ГСЧС

Дмитрий Скриль посвятил службе более 21 года. За это время он неоднократно спасал людей и участвовал в ликвидации сложных пожаров, в частности на объектах нефтегазовой отрасли после вражеских обстрелов – часто работая на грани возможностей. Его опыт, профессионализм и мужество давали коллегам уверенность, что справиться можно даже с самым сложным огнем.

У Дмитрия Скриля остались две маленькие дочери и жена / Фото ГСЧС

К слову, в результате российской массированной атаки еще 23 спасателя получили ранения.

Что известно о ночной атаке 5 мая

В ночь на 5 мая Россия атаковала Украину 11-ю баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 164-мя ударными дронами различных типов. Предварительно, удалось обезвредить 1 баллистическую ракету и 149 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание 8 баллистических ракет и 14 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 10 локациях. Две вражеские баллистические ракеты не достигли целей.

Вследствие обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Ночью враг совершил атаку на газодобывающие объекты в Полтавской и Харьковской областях – оборудование значительно повреждено.

Применение ограничений электроэнергии не прогнозируется.

Ночью враг попал в жилой сектор Броварского района – травмированы два человека. Также в результате обстрела возник пожар на промышленном объекте в Вышгородском районе – травмирован один человек.

На Днепровщине оккупанты атаковали критическую инфраструктуру – три человека ранены в области. В Павлограде повредили ЛЭП, из-за чего тысячи семей остались без света.

Комментируя вражескую атаку, Владимир Зеленский заявил, что "абсолютно цинично" со стороны России требовать перемирия на 9 мая и наносить такие ракетно-дронные удары во все дни перед тем.