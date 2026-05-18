Что известно о дефиците топлива в России?

О том, что происходит на топливном рынке Кремля, говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

Одной из самых популярных марок бензина, АИ-95, не хватает в России. Украинская разведка отмечает, что в "большой нефтяной державе" начинаются топливные проблемы. И ситуация с АИ-95 бьет по внутреннему рынку.

Так, из-за трудностей на нефтеперерабатывающих заводах и последствий войны российские нефтяные компании начали сокращать производство соответствующего бензина.

По оценкам аналитиков, России не хватает более 26 тысяч тонн АИ-95. Разведка называет следующие причины дефицита:

аварийные ремонты НПЗ;

падение объемов переработки нефти;

сезонный скачок спроса.

Отмечается, что местные компании начали перебрасывать мощности на АИ-92, более дешевый бензин, который в России является "социально значимым" топливом.

Интересно, что заявления кремлевского Минэнерго свидетельствуют о стабильности на рынке. Хотя на самом деле за тонну АИ-95 биржевые цены достигают 72 тысяч рублей. На внебиржевом рынке цены выше почти на 10%. То есть ограниченное предложение и дефицит ресурса непосредственно повлияли на стоимость ресурса.

Кстати, несмотря на официальную "стабильность" – участники рынка жалуются на нехватку топлива и отмечают, что предложение уменьшилось. То есть власти России пытаются скрыть от населения реальную ситуацию и ее масштабы. Россиян уверяют, что есть "достаточные запасы" и "стабильная логистика".

Но разведка отмечает, что реальная ситуация не такая спокойная.

Крупные НПЗ массово уходят на ремонты минимум на месяц, что не позволяет формировать резервы перед летним сезоном. В результате риск масштабного дефицита бензина летом только растет,

– говорится в сообщении СВРУ.

Среди местных распространяется идея перейти на автомобильный газ, ведь бензин становится дороже и менее доступным.

В частности соответствующее можно проследить на примере Татарстана, где в течение года бензин подорожал на 16%.

АИ-92 подорожал на 16,8%;

АИ-95 – на 15%.

Заметьте! Татарстан – это отдельный субъект России. Республика, которая считается наиболее экономически и промышленно развитой. Является одним из центров нефтедобычи.

Поэтому, на фоне затяжной войны и санкционного воздействия, государство которое имело значительные топливные ресурсы, сейчас сталкивается с перебоями базовых товаров.

Что известно об атаках на НПЗ России и дефицит горючего?

Как ранее отмечали в The Moscow Times, в России возник дефицит бензина из-за украинских атак на местные НПЗ. Поскольку ремонты заводов могут длиться минимум месяц, а в России начинается период отпусков, когда граждане начинают чаще использовать авто – на рынках нет возможности сформировать запасы.

В то же время в Reuters отмечали, что Украина вдвое увеличила атаки на нефтяную инфраструктуру Кремля. Это одна из возможностей уменьшить или замедлить экспорт нефти. Именно на нем Путин начал зарабатывать миллиарды благодаря войне в Иране.

Соответственно, эти средства помогают уменьшить дефицит бюджета, который страна направляет на российско-украинскую войну. То есть чем больше нефти Кремль продаст во время войны на Ближнем Востоке, тем больше денег получит и тем активнее будет атаковать Украину.

Однако военный эксперт Павел Нарожный для 24 Канала рассказал, что украинские атаки по НПЗ не является ключевым фактором завершения войны. Хотя это действительно важный шаг для уменьшения доходов от экспорта.

Правда, есть еще одна особенность. Эксперт отмечает, что важнее НПЗ являются порты.

В основном выгорают резервуары. Это такие емкости, в которые накачивают нефть, теперь ее подожгли и она красиво горит. В этот момент НПЗ не работает, возможно, ограничена отгрузка нефти, но сами резервуары относительно дешевые и довольно быстро восстанавливаются. На нефтепроводе включают помпу и она снова его накачивает (...) На самом деле порт даже важнее, чем сам НПЗ. Ведь остановить отгрузки, повредить инфраструктуру – это гораздо серьезнее,

– объяснил Павел Нарожный.

Он также добавил, что удары Украины по российским НПЗ имеют серьезный эффект против кремлевской пропаганды. По словам эксперта, здесь последствия более мощные, чем экономические или военные.

Так, диктатуры в России должно свидетельствовать о том, что у власти один человек, которого все боятся. Человек, который легко побеждает оппонентов. В то же время сейчас россияне наблюдают: как "большой" Путин не может остановить "маленькую" Украину, которая сжигает его НПЗ.

Что известно об экономическом кризисе в России?

Ухудшение ситуации с государственными финансами все чаще побуждает россиян выводить деньги за границу. В частности известно, что российский бюджет получил 11,7 триллиона рублей доходов с начала 2026 года, тогда как расходы достигли 17,6 триллиона.

Существенное влияние имеют санкции против страны-агрессора. Глава НБУ Андрей Пышный отмечал, что треть банковского сектора России в убытках. Дефицит госбюджета Кремля за первый квартал достиг годового размера. И это соответственно влияет на экономическое положение. Хотя и Россия пытается подать хорошую статистику – таким данным лучше не доверять.