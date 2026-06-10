Об этом 10 июня он написал в своем телеграмм-канале.

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Что известно об ударе по мосту на Арабатскую стрелку?

По словам представителя оккупационной власти, рано утром украинские военные якобы пытались осуществить ракетный удар по мосту из Геническа в направлении Арабатской стрелки.

Очевидно, кое-что у них таки получилось, ведь движение по переправе временно приостановили. На месте происшествия работают профильные службы, которые устанавливают детали инцидента.

Впоследствии сообщили, что после обследования сооружения его техническое состояние позволяет частично восстановить транспортное сообщение. Ремонт планируют проводить поэтапно: одну полосу оставят под работы, а другую организуют для реверсного движения.

Где расположена Арабатская стрелка: показываем на карте

Кстати, глава ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что было уничтожен Чонгарский мост. Именно его оккупанты использовали для поставки войск и техники в свои подразделения.

Успешные удары Силы обороны осуществили и по территории страны-агрессора. В частности, под атакой оказался завод в Чебоксарах, который специализируется на изготовлении элементов для дронов и ракет.

Украинские военные поразили еще и нефтеперекачивающие станции "Второво" и "Лобково" – они обеспечивали топливом Москву.